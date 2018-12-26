Бьюти-средства с блестками для шикарного новогоднего образа

Хотите составить конкуренцию нарядной елке и сиять в новогоднюю ночь ярче, чем она?

Вам поможет косметика для макияжа с блестками! Времена, когда глиттер считался безвкусицей или увлечением маленьких девочек, прошли. Теперь это безоговорочный тренд – доказано модными показами последних лет. Так что смелее покупайте блестящую продукцию и создавайте роскошные образы!

Тени для век

Наверное, самое доступное бьюти-средство, представленное в широком ассортименте. С ним даже начинающие "сами себе визажисты" смогут создать красивый мейкап. Именно с теней началась глиттерная мания. Изучив предложения на рынке, можно проследить закономерность: люксовые бренды часто выпускают текстуры с деликатным шиммером, примеры – палетка Ocean Jewels Eye Palette от Becca или знаменитая Desert Dusk Eyeshadow Palette от Huda Beauty. А марки из среднего и массового сегмента, например Malva Cosmetics и Inglot, предлагают крупные рассыпчатые пигменты, которые нужно использовать с липкой базой.

Тушь для ресниц

Если хотите быть уникальной и неповторимой, этот вариант для вас. Несколько взмахов щеточкой - и обычный макияж превращается в праздничный. Блесточки на ресницах смотрятся оригинально и свежо, к тому же с ними трудно переборщить. Интересное предложение есть у Collistar - продукт Party Look Mascara 3in1, которое можно наносить на реснички, брови и волосы, а в бюджетной категории вам точно приглянется Relouis Glitter Collection. У Layla Cosmetics вы найдете Glitter Mascara - топовое покрытие, которое наносится поверх классической черной туши.

Блеск для губ

И снова бренды радуют богатством выбора. Блеск может содержать заметные блестки или мелкий шиммер, давать металлический или перламутровый финиш в стиле 90-х. Решая, какой из эффектов вам по душе и к лицу, присмотритесь к L'Oreal Glam Shine, Collistar Gloss Design и NYX Professional Makeup Shimmer Down Lip Veil. А еще можно взять жидкий глиттер и с его помощью сделать необычные акценты. Для этого нанесите вашу любимую помаду, затем нарисуйте блестящий контур. Или же добавьте немного сияния на центральную часть губ, чтобы визуально их увеличить.

Лак для волос

Чтобы выглядеть элегантно и не вызывать ассоциаций с ребенком на утреннике, придерживайтесь следующих правил нанесения. Во-первых, откажитесь от старомодных "прилизанных" укладок, которые необходимо фиксировать литрами стайлинговых средств. Во-вторых, лучше распыляйте лак только на кончики прядей или же на корни вдоль проборов, чтобы наверняка не перестараться. Продукция с блесточками есть у недорогих брендов Витэкс, Прелесть, а также у профессионального C:EHKO.

Спрей для тела

Почему бы и нет? Ведь Новый год – идеальный повод! Особенно если вы планируете надеть платье с открытыми плечами, спиной или декольте. Нежное сияние на коже придаст образу праздничности и сказочности. Классика жанра – шиммерные спреи Victoria's Secret, которые к тому же имеют восхитительные ароматы. Кроме того, есть альтернатива: смешайте хайлайтер с лосьоном или кремом для тела и нанесите на зоны, которые хотите подчеркнуть мерцанием.