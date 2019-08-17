Бьюти тренд в Instagram: ногти в форме помады – фото и видео

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Ногти в форме помады
Ногти в форме помады / Instagram / @nail_unistella

Модная индустрия развивается бешеными темпами, выбирая актуальные новинки каждого сезона. Это происходить не только в одежде, но и в бьюти-сфере: макияж, прически и маникюр. Новый неожиданный тренд удивил пользователей в социальных сетях – ногти в форме помады.

Корейский мастер маникюра Пак Юнкюнг начала тренд ногтей в форме помады после работы для рекламы солнцезащитных очков YSL, пишет Refinery 29.

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"Меня покорила форма очков cat-eye. Я подумала, почему бы не переосмыслить ее относительно дизайна ногтей. Но в результате форма больше напомнила мне губную помаду", – отметила Пак Юнкюнг.

Маникюр получается оригинальным, в форме помады: переходит от короткого края к длинному. Такие ногти набирают популярность в сети, ведь все больше пользователей делятся своими идеями.

Тренд или антитренд? Каждый решает самостоятельно, какая форма ногтей подходит. Редакция LifeStyle 24 предлагает пересмотреть подборку идей с маникюром для ногтей в форме помады.

Ногти в форме помады: смотрите фото

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Akina (@nail.mouse)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Thanh Thanh (@emtie)

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Park Eunkyung (@nail_unistella)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Park Eunkyung (@nail_unistella)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Park Eunkyung (@nail_unistella)

 

 

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Маникюр Красота
Источник: LifeStyle 24
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