Black Eyed Peas станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend в Киеве

Известная американская хип-хоп группа Black Eyed Peas станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, который состоится в 2019 году на столичном ВДНХ с 8 до 14 июля.

Об этом объявили организаторы фестиваля на официальной странице в Facebook.

Группа Black Eyed Peas является 16-разовым номинантами "Грэмми" и рекордсменами чарта Billboard. Треки и ремиксы возглавляют чарты по всему миру. К примеру, их хит Where Is The Love? набрал больше 410 миллионов просмотров на YouTube.

The Black Eyed Peas – Where Is The Love?: смотрите видеоклип

The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling: смотрите видеоклип

Добавим, что одним из хейдлайнерив также будет американская группа The Chainsmokers, получившая известность в 2014 году.