Black Eyed Peas станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend в Киеве

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Black Eyed Peas
Black Eyed Peas / Instagram / @bep

Известная американская хип-хоп группа Black Eyed Peas станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, который состоится в 2019 году на столичном ВДНХ с 8 до 14 июля.

Об этом объявили организаторы фестиваля на официальной странице в Facebook.

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Группа Black Eyed Peas является 16-разовым номинантами "Грэмми" и рекордсменами чарта Billboard. Треки и ремиксы возглавляют чарты по всему миру. К примеру, их хит Where Is The Love? набрал больше 410 миллионов просмотров на YouTube.

The Black Eyed Peas Where Is The Love?: смотрите видеоклип

The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling: смотрите видеоклип

Добавим, что одним из хейдлайнерив также будет американская группа The Chainsmokers, получившая известность в 2014 году.

 

 

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Теги: Новости Украины Новости Киева LifeStyle Новости культуры Новости LifeStyle Анонс Музыка
Источник: LifeStyle 24
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