Благодаря бикини: Рианна с Барбадоса стала одной из самых богатых звезд Великобритании

Барбадосская исполнительница Рианна за последние 10 лет стала одной из самых известных звезд мира. И хотя ее музыкальная карьера – на паузе, артистка смогла заработать безумное состояние в чужой для себя стране только на производстве собственной марки белья.

13 мая ведущее британское издание The Guardian опубликовало рейтинг звезд, где на третьем месте оказалось имя Рианны. Журналисты оценивают ее состояние в 468 миллионов фунтов стерлингов (575,5 миллиона долларов), что делает ее одной из самых богатых артистов Великобритании. На первых двух местах разместились легендарные Пол Маккартни и Эндрю Ллойд Уэббер, которые имеют по 800 миллионов фунтов стерлингов каждый (983,6 миллиона долларов).

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В издании объясняют, что феномен 32-летней Рианны заключается в том, что даже после переезда певицы из США в Великобританию в 2019 году она смогла смогла сохранить свое финансовое положение на великолепном уровне. А все благодаря своему бренду косметики и линейке нижнего белья, а также продаже восьми ее альбомов. В этом году инсайдеры западных изданий говорят, что звезда готовит к выпуску впервые за много лет выход нового альбома, однако сама Рианна такие слухи не комментирует.

Добавим, что не менее известный в Великобритании исполнитель Эд Ширан также получил звание самого богатого исполнителя страны, однако в категории "Самый богатый молодой исполнитель", то есть "до 30 лет". Состояние 29-летнего артиста оценивается в 200 миллионов фунтов стерлингов (245,9 миллиона долларов). Относительно рейтинга самых богатых звезд Великобритании, в который попала Рианна, то позиция Эда Ширана размещена на 10 строчке. Известно, что сейчас он находится в творческом отпуске, ведь за последние 5 лет немало работал и гастролировал по миру.

Самые богатые звезды Великобритании – рейтинг: