Благотворительные взносы фанатов Меган и Гарри оплатили нуждающимся сто тысяч бесплатных обедов

Весь мир замер в ожидании радостного известия от Кенсингтонского дворца о рождении первенца герцогов Сассекских. Однако, пока поклонники королевской четы и представители СМИ следят за обновлениями, принц Гарри и Меган Маркл продолжают заниматься благотворительными проектами.

Недавно в герцогов Сассекских появилась отдельная страница в Instagram, где их представители сообщают о визитах, официальных выходах и новостях из жизни королевской четы. Так, недавно там было опубликовано сообщение, в котором они призвали своих поклонников не покупать подарки первенцу, который должен вскоре родиться, а пожертвовать средства на благотворительность.

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Как накануне сообщалось на странице принца Гарри и Меган Маркл, поклонники прислушались к их просьбе и перечислили немало средств в указанную ими благотворительную организацию. Поскольку просьба герцогов Сассекских была максимально услышанной, они решили поблагодарить своих фанатов.

То ли пожертвования в размере пяти американских долларов, то ли тысячи фунтов стерлингов, вы сыграли свою роль. Герцог, герцогиня и малыш Сассекские очень благодарны вам,

– говорилось в обращении членов королевской семьи.

Стоит отметить, что поклонники знаменитых супругов своими пожертвованиями обеспечили 100 тысяч бесплатных обедов и более 5 тысяч необходимых вещей нуждающимся детям из Южной Африки. В списке необходимых вещей книги, подгузники, детские кроватки и другие предметы для повседневного пользования.