Благотворительный эфир в особом формате: как пройдет суперфинал "Голоса страны-10"

Самый ожидаемый эфир юбилейного сезона шоу "Голос страны" состоится в особом диджитал-формате. Создатели проекта приняли такое решение в связи с карантином. Также все вырученные от голосования средства передадут украинским врачам.

26 апреля на телеканале "1+1" состоится грандиозный суперфинал главного вокального шоу "Голос страны". Именно тогда станет известно имя нынешнего победителя.

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Прямой эфир состоится без зрителей и с соблюдением всех мер безопасности. Для того, чтобы создать настоящее шоу в необычных для всех условиях, создатели проекта привлекут современные технологии, актуальный во всем мире диджитал-формат и силу голосов конкурсантов.

Отметим, что суперфинал юбилейного сезона станет благотворительным. Все полученные средства от голосования и рекламы направят на закупку защитных костюмов, респираторов и других средств защиты для врачей, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом и спасают жизни людей, которые не смогли уберечься от инфицирования.

Для того, чтобы проголосовать за своего фаворита и поддержать медиков, не выходя из дома, необходимо осуществить телефонный звонок, отправить СМС-сообщение или же проголосовать в приложении "1+1 Video". Подробная информация будет объявлена во время прямого эфира.

Добавим, по состоянию на 15 апреля в Украине подтвердили 3 764 случая COVID-19. 108 человек погибли, 143 – выздоровели. Во всем мире количество заражений превысило 2 миллиона человек.