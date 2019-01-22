Благотворительный концерт группы "Океан Эльзы": сколько денег собрано на помощь

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"Океан Эльзы" провел благотворительный концерт в Киеве
"Океан Эльзы" провел благотворительный концерт в Киеве / Пресс-служба

21 января знаменитая украинская группа "Океан Ельзи" в сопровождении оркестра "Виртуозы Киева" провела благотворительный концерт в стенах Национальной оперы Украины.

На благотворительном концерте собрано почти четыре миллиона гривен, которые будут переданы семьям погибших защитников Украины через фонд "Народный Тыл".

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Мне кажется, было бы правильно и справедливо, если бы средства, которые будут собраны во время концерта, были переданы семьям наших погибших защитников. У них остались дети, которые чувствуют себя сиротами, которые действительно нуждаются в нашей материальной и моральной помощи,
– сообщил накануне концерта солист группы Святослав Вакарчук.

Благотворительный концерт Океан Эльзы
Благотворительный концерт в Киеве группы "Океан Эльзы" / Пресс-служба

Средства будут равными частями переведены семьям с детьми, в которых родители погибли на востоке Украины во время войны. Известно, что волонтерское объединение "Народный Тыл" занимается несколькими сотнями таких семей.

Благотворительный концерт Океан Эльзы
Благотворительный концерт в Киеве группы "Океан Эльзы" / Пресс-служба

Благотворительный концерт Океан Эльзы
Благотворительный концерт в Киеве группы "Океан Эльзы" / Пресс-служба

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Новости культуры Океан Эльзы благотворительность
Источник: 24 канал
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