Благотворительный концерт группы "Океан Эльзы": сколько денег собрано на помощь
21 января знаменитая украинская группа "Океан Ельзи" в сопровождении оркестра "Виртуозы Киева" провела благотворительный концерт в стенах Национальной оперы Украины.
На благотворительном концерте собрано почти четыре миллиона гривен, которые будут переданы семьям погибших защитников Украины через фонд "Народный Тыл".
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Мне кажется, было бы правильно и справедливо, если бы средства, которые будут собраны во время концерта, были переданы семьям наших погибших защитников. У них остались дети, которые чувствуют себя сиротами, которые действительно нуждаются в нашей материальной и моральной помощи,
– сообщил накануне концерта солист группы Святослав Вакарчук.
Благотворительный концерт в Киеве группы "Океан Эльзы" / Пресс-служба
Средства будут равными частями переведены семьям с детьми, в которых родители погибли на востоке Украины во время войны. Известно, что волонтерское объединение "Народный Тыл" занимается несколькими сотнями таких семей.
Благотворительный концерт в Киеве группы "Океан Эльзы" / Пресс-служба
Благотворительный концерт в Киеве группы "Океан Эльзы" / Пресс-служба