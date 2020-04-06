Благовещение 2020: что нельзя делать в этот религиозный праздник
Христиане каждый год 7 апреля отмечают большой религиозный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Дева Мария узнала о зачатии и рождении ею Иисуса Христа.
7 апреля Деве Марии явился Архангел Гавриил и принес благую весть о том, что она станет Матерью Сына Божия. Архангел Гавриил произнес слова: "Радуйся, благодатная, Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами. И благословен плод чрева Твоего!" Дева Мария покорно приняла этот высший дар – быть Матерью самого Сына Божия.
К слову Благовещение 2020 в Украине: дата, традиции и приметы
В православном христианстве это один из 12 важнейших праздников. Символом Благовещения являются белые голуби в синем небе – как олицетворение благой вести. Также синий считается цветом Богородицы, поэтому в этот день священники одевают голубые рясы.
Голубь с благой вестью
В этот день есть множество примет и запретов. Говорят, что в этот день земля отдыхает, поэтому ни в коем случае нельзя ее трогать. По поверью, в этот великий праздник птицы даже не вьют свои гнезда.
По приметам, единственная кукушка не праздновала Благовещение. Она начала вить гнездо, поэтому за это ее наказал Бог. До сих пор она не имеет собственного гнезда, а свои яйца подбрасывает в гнезда других птиц.
Отовсюду в этот праздник выползают гадюки, змеи, ужи и лягушки, которые спали всю зиму. Поэтому следует быть особенно осторожным и не ходить никуда в лес или заболоченные местности.
Что можно и нельзя делать на Благовещение
Что можно делать на Благовещение
- Наши бабушки на Благовещение окуривали дом можжевельником, или другими травами, чтобы защитить дом от злых глаз и духов.
- В этот великий праздник надо помочь бедным людям, которые просят милостыню.
Что нельзя делать на Благовещение
- На Благовещение запрещено заниматься тяжелой физической работой.
- Нельзя в этот праздник никому ничего давать из дома, ведь вместе и с заемными вещами, вы отдадите благополучие и достаток.
- Еще в древности на Благовещение существовала примета: "Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет". Это означает, что в этот день запрещены любые манипуляции с волосами. Их нельзя ни стричь, ни красить.
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