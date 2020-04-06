24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Благовещение 2020: что нельзя делать в этот религиозный праздник

- Читати новину українською
Благовещение 2020 / Семья и дом

Христиане каждый год 7 апреля отмечают большой религиозный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Дева Мария узнала о зачатии и рождении ею Иисуса Христа.

7 апреля Деве Марии явился Архангел Гавриил и принес благую весть о том, что она станет Матерью Сына Божия. Архангел Гавриил произнес слова: "Радуйся, благодатная, Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами. И благословен плод чрева Твоего!" Дева Мария покорно приняла этот высший дар – быть Матерью самого Сына Божия.

К слову Благовещение 2020 в Украине: дата, традиции и приметы

В православном христианстве это один из 12 важнейших праздников. Символом Благовещения являются белые голуби в синем небе – как олицетворение благой вести. Также синий считается цветом Богородицы, поэтому в этот день священники одевают голубые рясы.


Голубь с благой вестью

В этот день есть множество примет и запретов. Говорят, что в этот день земля отдыхает, поэтому ни в коем случае нельзя ее трогать. По поверью, в этот великий праздник птицы даже не вьют свои гнезда.

По приметам, единственная кукушка не праздновала Благовещение. Она начала вить гнездо, поэтому за это ее наказал Бог. До сих пор она не имеет собственного гнезда, а свои яйца подбрасывает в гнезда других птиц.

Отовсюду в этот праздник выползают гадюки, змеи, ужи и лягушки, которые спали всю зиму. Поэтому следует быть особенно осторожным и не ходить никуда в лес или заболоченные местности.


Что можно и нельзя делать на Благовещение

Что можно делать на Благовещение

  1. Наши бабушки на Благовещение окуривали дом можжевельником, или другими травами, чтобы защитить дом от злых глаз и духов.
  2. В этот великий праздник надо помочь бедным людям, которые просят милостыню.

Что нельзя делать на Благовещение

  1. На Благовещение запрещено заниматься тяжелой физической работой.
  2. Нельзя в этот праздник никому ничего давать из дома, ведь вместе и с заемными вещами, вы отдадите благополучие и достаток.
  3. Еще в древности на Благовещение существовала примета: "Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет". Это означает, что в этот день запрещены любые манипуляции с волосами. Их нельзя ни стричь, ни красить.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Религия Традиции
Комментарии

Читайте также

сегодня , 07:30 Итальянский доброволец: Украина – это что-то чистое, настоящее. Это – истинная Европа
Новини України 24349
сегодня , 10:45 Коронавирус в России: почти 1000 новых случаев за сутки
Лікування 159615
сегодня , 12:05 Благовещение 2020 в Украине: дата, традиции и приметы
Традиції 34393
сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
Медицина 218571
сегодня , 10:47 Принц Гарри не получит американское гражданство: в чем причина
Новини шоу-бізнесу 3205
сегодня , 14:14 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
Традиції 91383
сегодня , 05:30 Гороскоп на 6 апреля для всех знаков зодиака
Гороскоп 11086
сегодня , 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Новини шоу-бізнесу 112690
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
сегодня 10:10 Английский для начинающих: какие фильмы можно посмотреть на карантине
Юлія Михайлова
5 апреля 20:21 Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить
Уляна Журба
4 апреля 12:36 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
4 апреля 10:25 Сериалы апреля: самые интересные премьеры, которые достойны вашего внимания
Юлія Михайлова

Новости
Больше новостей
Залиште відгук