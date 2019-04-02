Благовещение 2019 в Украине: дата, традиции и приметы

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Благовещение Пресвятой Богородицы 2019 - что можно и нельзя делать, приметы
Благовещение 2019 / Фото из открытых источников

Благовещение православные христиане празднуют каждый год 7 апреля. Это день, когда Архангел Гавриил явился Пресвятой Деве Марии и сообщил ей благую весть, что она непорочно забеременеет от Святого Духа и родит Сына Божьего – Иисуса Христа.

Благовещение 2019 в Украине: дата праздника

Благовещение Пресвятой Богородицы – это один из 12 главных праздников православной церкви, дата которого не меняется. По юлианскому стилю праздник отмечается ежегодно 7 апреля. В 2019 году Благовещение выпадает в последний день Страстной недели – в субботу перед Пасхой.

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Традиции Благовещения 2019 в Украине

Праздник Благовещения один из самых больших весенних праздников. В церкви в этот день освящают просвиры, а хозяева в Украине выпускают из хлевов животных, чтобы слышали весну. Также незамужние девушки возле храмов танцуют первый весенний хоровод - "кривой танец".

Согласно поверью, на Благовещение нельзя тяжело работать, убивать животных, веселиться и проводить шумные забавы, однако, если праздник выпадает в период Пасхального поста, то он в этот день частично ослабляется.

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Народные приметы на Благовещение 2019 в Украине

1. Какая погода на Благовещение, такая и на Пасху.

2. Однако если на Благовещение очень тепло, то на Пасху будет холодно.

3. Если на Благовещение солнце восходит на чистом небе, то весна ранняя, если в полдень – средняя, если ясно вечером – поздняя.

4. Если на небе не удалось посчитать ни одной ласточки, значит, весна будет холодная и еще не скоро начнет теплеть.

5. Если на Благовещение будет хорошая погода – будет хороший урожай.

6. Если на Благовещение снег летит – лето неурожайное.

7. Гроза в день и вечер Благовещения свидетельствует, что в этом году будет очень много орехов.

8. А вот если будет падать дождь, то осенью будет очень богатый урожай грибов.

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Теги: LifeStyle Религия Традиции
Источник: 24 Канал
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