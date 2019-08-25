Блейк Лайвли – 32: самые роскошные наряды актрисы, которые вы захотите повторить

Сегодня, 25 августа, свой день рождения празднует актриса Блейк Лайвли. Ей исполняется 32 года. По случаю этой даты LifeStyle 24 сделал подборку самых роскошных образов именинницы, в которые влюбится каждый.

Блейк Лайвли – известная американская актриса, которая благодаря сериалу "Сплетница", "Век Адалин" и еще ряду захватывающих фильмов получила бешеную популярность. Она не только замечательная актриса, но и отличная жена, хорошая мама и фотомодель, которая наделена великолепным чувством стиля. Каждый ее выход на красную дорожку сопровождается настоящим событием.

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Женские винтажные образы, изысканные украшения и необычные аксессуары – все это является неотъемлемой частью стиля актрисы.



Christian Dior Paris Fashion Week Womenswear Spring/Summer 2019

Блейк Лайвли неоднократно признавалась, что с самого детства имеет безумное влечение к интересной и яркой одежде. Ее любовь к прекрасным и элегантным вещам можно наблюдать постоянно: от красных дорожек до светских мероприятий и простых street-style выходов. Блейк обожает яркие платья, флуоресцентные оттенки и интересные принты.

По информации СМИ, актриса не пользуется услугами стилистов. Конечно, создавая образ на красные дорожки, она прислушивается ко многим дизайнерам, впрочем полноценный образ формирует себе сама. Однажды, неизвестный пользователь в соцсети написал под фото актрисы, что ей надо уволить стилиста, на что Лайвли забавно ответила, что "уже неоднократно пыталась уволить эту Блейк Лайвли, но она постоянно возвращается и никак не оставит ее в покое".

Блейк Лайвли на светских выходах

Папарацци, как правило, всегда следят за всеми светскими выходами Блейк Лайвли, ведь каждый раз звезда демонстрирует интересный стильный образ. Актриса любит дорогие вещи, следит за трендами и одевает на себя лучшие наряды. На Блейк одет клетчатый костюм из круизной коллекции Roland Mouret's resort 2019.



Костюм Roland Mouret's resort 2019

Актриса очень скрупулезно относится к выбору нового наряда, особенно, если он касается выхода нового фильма. Для светского раута в Нью-Йорке Блейк выбрала лаконичное платье миди с обнаженными плечами Cushnie et Ochs и такие же минималистичные босоножки.



Блейк Лайвли и ее муж Раян Рейнольдс

Красиво одеваться совсем несложно. Мы одеваемся каждое утро, как и все люди. Просто открываем гардероб и выбираем понравившуюся вещь. Я хожу на показы мод и обращаю внимание на тренды,

– рассказала актриса.



Блейк Лайвли в Лас-Вегасе, Невада

Роскошные платья Блейк Лайвли

На красной дорожке актрисе нет равных. Все ее платья – это микс роскоши, сдержанности, изысканности и незаурядной красоты. После каждого мероприятия актриса попадает в топы изданий.



Актриса на Таймс-Сквер

Один из самых роскошных выходов Блейк Лайвли осуществила на вечеринке Met Gala. Это масштабное событие в модной жизни Нью-Йорка. Мероприятие проводится с 1948 года.

Главной темой в 2018 году было "Божественные тела: мода и католическое воображение", поэтому Блейк Лайвли надела багровое платье от Versace. Известно, что для создания наряда понадобилось 600 часов работы. Платье расшито изумрудами, бриллиантами и другими драгоценными камнями.



Блейк Лайвли – самая роскошная из звезд на Met Gala

Это мое самое любимое платье из всех, которые я когда-либо надевала,

– интриговала Блейк Лайвли еще за несколько месяцев до Met Gala.

Костюмы Блейк Лайвли

Актриса любит баловать своих поклонников брючными костюмами, ведь на ней они выглядят всегда идеально. Несмотря на то, что Лайвли любит мужской стиль, женственность и элегантность в ней остаются.



Блейк Лайвли на премьере фильма "Простая просьба"​



Блейк Лайвли приехала на программу "Доброе утро, Америка"



Блейк Лайвли на улицах Манхэттена



Блейк Лайвли в Нью-Йорке



Светский выход Блейк Лайвли

Верхняя одежда Блейк Лайвли

Актриса даже в холодную погоду делает свои образы безупречными. В этом ей помогают тренчи и пальто. Лайвли любит часто использовать принцип многослойности в одежде и экспериментирует с яркими оттенками и текстурами.



Блейк Лайвли в Париже / Getty Images



Блейк Лайвли в Нью-Йорке / Getty Images



Блейк Лайвли в одежде цвета флага Украины

Блейк Лайвли с мужем Райаном Рейнольдсом

На отношения этой замечательной голливудской четы можно смотреть целую вечность. Они успешные, красивые, умные, стильные, всегда улыбающиеся и счастливые. Их крепкий союз ниточкой сплели две замечательные доченьки, а сейчас пара ждет еще одно пополнение в семье.



Супруги прибыли на Институт костюмов Met Gala / Getty Imagies

Познакомились актеры в 2010 году на съемках фильма "Зеленый Фонарь", где Рейнольдс играл главного героя, а Лайвли – его возлюбленную. Оба тогда не были свободны: Блейк встречалась с Леонардо Ди Каприо, своим кумиром детства, а Райан был женат на Скарлетт Йоханссон. Впрочем, влюбленные быстро разорвали отношения и их любимые перекочевали в ряд бывших.

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За их любовью можно наблюдать до сих пор. Журналистам они немного рассказывают о своей страсти друг к другу, однако это заметно невооруженным глазом. А вот, что они демонстрируют своими общими выходами – любовь к красивым и стильным вещам.

После каждого их выхода СМИ разбирают их гардероб до ниточки, но это заслуженно, ведь пара уже давно стала одной из самых стильных в Голливуде.



Супруги посетили гала-концерт

Впервые на публике дети супругов появились в 2016 году в честь открытия звезды актера на Аллее славы.

Мы не любим публичные выходы, но я точно пожалел бы через 20 лет, что мои дети не видели, как их папа получает настоящую звезду на самой известной Аллее в мире,

– прокомментировал Райан Рейнольдс появление всей семьи на мероприятии.



Семья звездных супругов

Образы Блейк Лайвли во время беременности

Во время своей беременности Лайвли очаровывала всех своими нарядами, а ее округлый животик делал ее еще привлекательнее и красивее.



Блейк Лайвли во время беременности



Беременная Блейк Лайвли

Прически Блейк Лайвли

Актриса любит делать минималистичные косички, добавляя к ним украшения. Также в арсенале топовых причесок Блейк – конский хвост. Для вечерних образов звезда сериала "Сплетница" выбирает лаконично собранный пучок волос.



Прически, как у Блейк Лайвли

Довольно часто Лайвли можно заметить с высокой косой на голове. Сделать эту прическу максимально просто. Собрав волосы в хвост, надо заплести косу, намеренно делая ее небезупречной.

Ну и, конечно, какая же девушка с прямыми волосами не любит кудри? Волнистые волосы в стиле 80-х – одна из самых любимых причесок не только Блейк Лайвли. И одним из беспроигрышных вариантов остаются волосы, собранные заколкой, которые выглядят очень женственно и легко.



Как делать прически, как у Блейк Лайвли: примеры

Все фото: Getty Images