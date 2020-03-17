24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали 1 миллион долларов на благотворительность

- Читати новину українською

Голливудская пара не осталась в стороне от борьбы с коронавирусом. Так, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс решили позаботиться о питании тех, кто оказался на грани голода из-за пандемии. Пара пожертвовала 1 миллион долларов в фонд двух благотворительных организаций.

О своей материальной помощи жителям США и Канады звездные супруги объявили на личных страницах в Инстаграме. Так, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали 1 миллион долларов – более 26 миллионов гривен – в фонд двух благотворительных организаций – Feeding America и Food Banks Canada.

Читайте также Донателла Версаче пожертвовала 200 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Италии

Представители организаций помогают пожилым и малообеспеченным семьям продовольственными товарами.

Коронавирус ужасно повлиял на пожилых людей и людей с маленькими доходами ... Берегите себя. Оставляйте место для радости. Позвоните кому-нибудь, кто изолирован и может нуждаться в общении,
– написал Рейнольдс.

Не менее трогательно о ситуации высказалась и голливудская актриса и многодетная мама Блейк Лайвли: "Помните о любви, которая, несмотря ни на что, пройдет через все это. Все мы можем сделать что-то друг для друга, даже если для этого просто нужно остаться дома".

Несмотря на всеобщую панику, звездная пара решила развеселить поклонников остроумными шутками. Так, актриса рассказала, что ее муж хранит "эмоциональную дистанцию" со своей тещей, но ничего его не спасет от связи с ней в период карантина. А сам Рейнольдс поделился номером звездного коллеги Хью Джекмана – 1-555-Хью, на который можно звонить в случае скуки в изоляции.


Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/buzz/love/95440-bleyk-layvli-i-rayan-reynolds-pozhertvovali-million-dollarov-prodovolstvennym-organizatciyam.h

Прогнозы букмекеров на Евровидение-2020: какой стране пророчат победу
сегодня
Автор: Марина Джура
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Голливуд благотворительность Блейк Лайвли
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 10:14 День святого Патрика 2020: традиции, символы и интересные факты про праздник
Олена Булан
16 марта 18:22 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
16 марта 12:04 В "девушки Бонда" обнаружили коронавирус: фильмы с Ольгой Куриленко, которые стоит посмотреть
Марта Вересюк
14 марта 21:24 Эротические фильмы: 10 страстных лент для взрослых
Надія Біленко
14 марта 10:25 Сериалы марта: 7 премьер, которые выйдут в этом месяце
Марта Вересюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук