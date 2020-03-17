Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали 1 миллион долларов на благотворительность

Голливудская пара не осталась в стороне от борьбы с коронавирусом. Так, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс решили позаботиться о питании тех, кто оказался на грани голода из-за пандемии. Пара пожертвовала 1 миллион долларов в фонд двух благотворительных организаций.

О своей материальной помощи жителям США и Канады звездные супруги объявили на личных страницах в Инстаграме. Так, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали 1 миллион долларов – более 26 миллионов гривен – в фонд двух благотворительных организаций – Feeding America и Food Banks Canada.

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Представители организаций помогают пожилым и малообеспеченным семьям продовольственными товарами.

Коронавирус ужасно повлиял на пожилых людей и людей с маленькими доходами ... Берегите себя. Оставляйте место для радости. Позвоните кому-нибудь, кто изолирован и может нуждаться в общении,

– написал Рейнольдс.

Не менее трогательно о ситуации высказалась и голливудская актриса и многодетная мама Блейк Лайвли: "Помните о любви, которая, несмотря ни на что, пройдет через все это. Все мы можем сделать что-то друг для друга, даже если для этого просто нужно остаться дома".

Несмотря на всеобщую панику, звездная пара решила развеселить поклонников остроумными шутками. Так, актриса рассказала, что ее муж хранит "эмоциональную дистанцию" со своей тещей, но ничего его не спасет от связи с ней в период карантина. А сам Рейнольдс поделился номером звездного коллеги Хью Джекмана – 1-555-Хью, на который можно звонить в случае скуки в изоляции.



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