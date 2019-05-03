Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка: фотофакт

Одна из самых известных голливудских супружеских пар ждет пополнения в семье – на премьере фильма "Покемон. Детектив Пикачу" Блейк Лайвли засветила большой округлый живот.

Еще в прошлом году Райан Рейнольдс в одном из интервью заявлял, что для него секс с женой – это "секс по найму", поэтому он с радостью ждет третьего приглашения. Также в сети фанаты уже подозревали киноактрису Блейк в беременности, когда Райан опубликовал семейное фото в январе. Но кто бы мог подумать, что это произойдет так быстро?

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Впрочем, на красной дорожке премьеры фильма "Покемон. Детектив Пикачу" в Нью-Йорке пара заявила о своем особом статусе. Райан Рейольдс стал одним из главных героев игрового кино, озвучив Пикачу, и его любимая жена пришла с ним, чтобы традиционного поддержать своего мужа. Фанаты и папарацци были в восторге, когда увидели беременную Блейк вместе со счастливым Райаном.

На мероприятие 31-летняя Лайвли надела платье лимонного цвета на бретельках, которое прекрасно подчеркивало округлый живот и стройные ноги звезды "Сплетницы". Райан вышел в светлом костюме с белой рубашкой и джинсовой жилетке поверх нее.

Добавим, что пара находится в официальном браке с 2012 года, перед этим они встречались 11 месяцев. У киноактеров уже есть 2 дочери Джеймс и Инес, которые часто с ними посещают светские мероприятия.