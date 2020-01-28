Блейк Лайвли впервые прокомментировала рождение дочери: неожиданные детали материнства

Американская киноактриса вчера, 27 января, осуществила свой первый публичный выход после рождения крохи. Хотя супруги держат личную жизнь за семью замками, Блейк Лайвли все же поделилась своими впечатлениями от статуса многодетной матери. По словам звезды, ее жизнь совсем не похожа на сказку.

После своей первой красной дорожки на презентации картины "Ритм-секция" в Нью-Йорке Блейк Лайвли решила удовлетворить не только собственные амбиции на съемках фильма, но и дать очередную порцию информации для обсуждения в прессе. Кроме первого публичного появления после третьих родов, звездная мама стала гостьей программы Good Morning America.

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Сегодня, 28 января, актриса в прямом эфире телешоу лаконично прокомментировала рождение дочери. Хотя имя малышки, которая появилась на свет в августе 2019 года, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс до сих пор держат в тайне, но звезда призналась, что третий ребенок значительно прибавил забот семье.

Это все равно что перейти от двух до трех тысяч! Да, у нас много детей. Мы с мужем в меньшинстве. Некоторые люди говорят, что нет никакой разницы между двумя и тремя детьми в семье. Это безумие!

– остроумно прокомментировала знаменитость.

#BlakeLively says having three children under 6 years old is like going from “2 to 3,000!” #TheRhythmSection pic.twitter.com/FGCmrMwv1w — Good Morning America (@GMA) January 28, 2020

Ранее голливудский актер Райан Рейнольдс рассказывал, что они с женой за более месяца так и не определилась с именем младенца. Однако тогда он заверил, что все буквы в его имени будут невероятными. Напомним, что он уже воспитывает 5-летнюю Джеймс и 3-летнюю Инес. Рейнольдс тоже не скрывал, что иногда им бывает очень сложно с тремя маленькими отпрысками.



Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс с дочерьми / Instagram / @people

Заметим, что презентацию фильма "Ритм-секция", главной героиней которой стала Блейк Лайвли, не пропустила и многодетная мама. Она появилась в роскошном бархатном платье черного цвета, которое соединила с массивным колье. Гламурный образ Блейк Лайвли завершила высокими кожаными перчатками и сапогами от Christian Louboutin.