Блестяще мини с открытым декольте: эпатажные супруги Ким Кардашян и Канье Уэст на шоу Versace

38-летняя звезда реалити-шоу "Семейство Кардяшян" и мама троих детей Ким Кардашян, которая накануне сделала потрясающее признание о том, что выходила первый раз замуж под действием наркотиков, посетила показ новой коллекции итальянского бренда Versace.

Показ коллекции Versace состоялся 2 декабря в Нью-Йорке. Донателла Версаче выбрала эту дату в честь умершего основателя бренда, дизайнера и модельера Джанни Версаче, который в этот день мог бы отмечать 72-летие. Среди приглашенных гостей было немало знаменитостей мирового уровня.

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Для выхода Ким Кардашян выбрала блестящее мини-платье с откровенным декольте. Свой наряд она дополнила прозрачными туфлями на каблуках от бренда своего мужа и серебристой резинкой для волос. А Канье традиционно предпочел спортивный стиль в одежде и провокационном поведении перед фотографами.



Канье Уэст и Ким Кардашян​ / Getty Images

Канье Уэст и Ким Кардашян​ / Getty Images