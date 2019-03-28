Блестяще выглядит: Эшли Грэм показала смелый образ – фото
Самая популярная plus-size модель Эшли Грэм посетила финал Lifetime American Beauty Star Seaso в Манхэттен-центре в роскошном наряде.
Эшли Грэм примерила длинное блестящее платье цвета металлик с эффектным разрезом для ноги и глубоким декольте.
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Завершали образ пышнотелой модели босоножки на высоком каблуке в тон и насыщенный вечерний макияж с акцентом на глазах.
Эшли Грэм / Getty Images
Кроме того, поразила своим выходом блондинка Кристи Бринкли, которая продемонстрировала идеальную фигуру в желтом платье. К слову, этой модели – 65 лет!
Кристи Бринкли и Эшли Грэм / Getty Images
Источник: LifeStyle 24
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