Блестяще выглядит: Эшли Грэм показала смелый образ – фото

Самая популярная plus-size модель Эшли Грэм посетила финал Lifetime American Beauty Star Seaso в Манхэттен-центре в роскошном наряде.

Эшли Грэм примерила длинное блестящее платье цвета металлик с эффектным разрезом для ноги и глубоким декольте.

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Завершали образ пышнотелой модели босоножки на высоком каблуке в тон и насыщенный вечерний макияж с акцентом на глазах.



Эшли Грэм / Getty Images

Кроме того, поразила своим выходом блондинка Кристи Бринкли, которая продемонстрировала идеальную фигуру в желтом платье. К слову, этой модели – 65 лет!



Кристи Бринкли и Эшли Грэм / Getty Images