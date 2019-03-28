Блестяще выглядит: Эшли Грэм показала смелый образ – фото

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Эшли Грэм
Эшли Грэм / www.gettyimages.com

Самая популярная plus-size модель Эшли Грэм посетила финал Lifetime American Beauty Star Seaso в Манхэттен-центре в роскошном наряде.

Эшли Грэм примерила длинное блестящее платье цвета металлик с эффектным разрезом для ноги и глубоким декольте.

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Завершали образ пышнотелой модели босоножки на высоком каблуке в тон и насыщенный вечерний макияж с акцентом на глазах.

Ешлі Грем
Эшли Грэм / Getty Images

Кроме того, поразила своим выходом блондинка Кристи Бринкли, которая продемонстрировала идеальную фигуру в желтом платье. К слову, этой модели – 65 лет!

Ешлі Грем крісті бінклі
Кристи Бринкли и Эшли Грэм / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Эшли Грем
Источник: LifeStyle 24
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