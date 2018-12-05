Блестящее платье и глубокое декольте: Джиджи Хадид снялась в фотосессии для глянца
Американская супермодель Джиджи Хадид примерила соблазнительные образы, которые подготовил стилист Карлос Назарио, для журнала V Magazine.
Новые снимки Джиджи опубликовала на своей странице в Instagram.
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Авторами соблазнительных снимков стали Мерт Алас и Маркус Пиггот. Так в фотосессии модель примерила парик и откровенное короткое золотое платье, которое подчеркнуло соблазнительную фигуру Джиджи. Стильный браслет в виде змеи дополнил look.
Джиджи Хадид / Instagram @wmag
Джиджи Хадид / Instagram @wmag
Джиджи Хадид / Instagram @wmag
Джиджи Хадид / Instagram @wmag
Джиджи Хадид / Instagram @wmag
Джиджи Хадид / Instagram @wmag
Источник: 24 канал
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