Блестящее платье и глубокое декольте: Джиджи Хадид снялась в фотосессии для глянца

Американская супермодель Джиджи Хадид примерила соблазнительные образы, которые подготовил стилист Карлос Назарио, для журнала V Magazine.

Новые снимки Джиджи опубликовала на своей странице в Instagram.

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Авторами соблазнительных снимков стали Мерт Алас и Маркус Пиггот. Так в фотосессии модель примерила парик и откровенное короткое золотое платье, которое подчеркнуло соблазнительную фигуру Джиджи. Стильный браслет в виде змеи дополнил look.

Джиджи Хадид / Instagram @wmag



Джиджи Хадид / Instagram @wmag



Джиджи Хадид / Instagram @wmag



Джиджи Хадид / Instagram @wmag



Джиджи Хадид / Instagram @wmag



Джиджи Хадид / Instagram @wmag