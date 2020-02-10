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Блестящий дебют: Брэд Питт получил первый Оскар

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Брэд Питт получил свой первый Оскар / Getty Images

Звезда фильма "Однажды в Голливуде", над которым работал Квентин Тарантино, Брэд Питт, наконец получил первый Оскар за актерскую игру на церемонии награждения 2020 года.

Представители и организаторы Оскара-2020 решили не мучить фанатов и назвали первого лауреата в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

Смотрите: Церемония награждения премии Оскар-2020: онлайн-трансляция

Им оказался актер Брэд Питт. Стоит добавить, что это первый Оскар голливудской звезды. Ранее он получал статуэтку, но не за актерскую игру, а за работу над фильмом.

Что интересно, фанаты актера ждали от него большей эмоциональности, чем тот смог проявить. Однако, вполне вероятно, что на это повлияло внутреннее волнение экс-мужа Джоли.

В своей 25-секундной речи Брэд Питт вспомнил Квентина Тарантино, заявив, что без него киноиндустрия была бы бедной.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Оскар 2020 LifeStyle Кино Новости LifeStyle Брэд Питт
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