Блестки и элегантная классика: Жозефин Скривер сменила два стильных образа на дорожке в Каннах

"Ангел" Victoria's Secret Жозефин Скривер уже не первый день эпатирует на красной дорожке Каннского фестиваля. Каждый вечер она демонстрирует новые и кардинально разные образы, которые приковывают внимание общественности. Два дня подряд она смогла очаровать публику стильными решениями.

На протяжении Каннского кинофестиваля, который проходит с 14 по 25 мая, Жозефин Скривер засветила несколько "луков" и последние два произвели настоящий фурор в соцсетях.

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21 мая датская модель засветила стройную фигуру, надев розовое сияющее платье с откровенным декольте и разрезом на левой ноге от бренда Philosophy di Lorenzo. Свой образ она дополнила высоко собранной прической, нежным макияжем и украшениями в форме капелек на шее и ушах. Для завершения выхода Жозефин обула хрупкие босоножки на каблуке.

Для другого выхода 22 мая 26-летняя модель выбрала белый трендовый костюм, состоящий из брюк-клеш с высокой посадкой и топа-кейпа. Такой look представил модели модный бренд Ashi Studio. Относительно деталей, то свой образ модель дополнила ценной зеленой подвеской, висящей на спине, кафой с бриллиантами на ухе, а также нежными босоножками. Гладко собранная прическа и изящный макияж завершили выход Скривер.

Что такое Каннский фестиваль?

Это международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег). Традиция берет свое начало с 1939 года. С тех пор ежегодно в мае происходит одно из самых масштабных кинособытий мира, на которое приезжают около 35 тысяч профессионалов из разных отраслей, чтобы оценить киноленты или получить награды.



Светское мероприятие длится 10 дней, в течение которых на красной дорожке красуются знаменитости. Громким требованием к их одежде является изысканность. Поэтому мужчины могут прийти на кинособытие исключительно в костюмах или смокингах, а вот женщины – в платьях или костюмах и обуви на каблуках.