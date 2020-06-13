Сегодня, 13 июня, сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен празднуют день рождения. Знаменитым американским близняшкам исполняется по 34 года. По случаю праздника редакция Lifestyle 24 подготовила для вас интересный материал о том, как девушки со съемочной площадки оказались в мире моды.

Сначала Мэри-Кейт и Эшли Олсен заявили о себе в кино. Они снялись в известных лентах: "Паспорт в Париж", "Двое: я и моя тень", "Мгновения Нью-Йорка". Однако в 2006 году они решили уйти из киноиндустрии и создали собственную империю одежды.

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Идеальная белая футболка

Эта история началась с желания Эшли разработать белую футболку, которая была бы простой и удобно носилась. Она создала дизайн и протестировала его на женщинах с различными типами фигуры. После этого заказала его на текстильной фабрике. Когда сестры получили футболку, то мечтали об авторской линии одежды. Уже 14 лет подряд марка The Row неустанно выпускает новые коллекции. И каждая из них привлекает миллионы модниц со всего мира, ведь является простой и универсальной.

Философия одежного детища

В 2019 году их бренд одержал победу в номинации "Аксессуары года" от Совета дизайнеров моды Америки. Также близнецы имеют фирменные магазины своей одежды в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне. Основная философия дизайнерских изделий Мэри-Кейт и Эшли – это современный минимализм. Во время изготовления каждого элемента наряда девушки обязательно изучают своих заказчиков.



Бренд The Row близняшки Олсен основали в 2006 году / Elizabeth Lippman



Магазин авторских нарядов сестер в Лос-Анджелесе / The Row

"Одной из наших задач было сделать красивые и качественные вещи, которые бы хорошо сидели на разных фигурах. Мы стараемся разрабатывать дизайн для конкретных клиентов, ведь понимаем, каким является их день, что они хотят в то или иное время года, какую семью имеют и когда путешествуют", – признавались основательницы The Row в интервью для британского Vogue.

Во что одевает The Row?

Своим брендом одежды Мэри-Кейт и Эшли Олсен дали возможность одеваться людям не хуже голливудских звезд. Однако сами изделия от близняшек стоят недешево. Да и девушки называют созданные собственноручно вещи "базой люкс". Среди элементов одежды – однотонные пальто и платья-миди, джемперы и свободные брюки, костюмы и сумки. Вся одежда – без принтов, в основном в сером, бежевом, песочном, зеленом и черном цветах. Всю одежду сестры Олсен шьют из хлопка и кожи, в ассортименте есть и шерстяные вещи. "Мы любим ткани. Бывает, все сводится к тому, что чувствуем их. А также обожаем курировать процессом и открывать для себя винтажные вещи", – рассказывают девушки.



Платья от The Row на одном из показов / Novella Magazine