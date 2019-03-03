Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: оригинальные рецепты

Масленица – древний традиционный праздник славян, пришедший к нам еще с дохристианских времен. Раньше, правда, она праздновалась намного позже, так как именно этим праздником люди встречали весну. Но теперь Масленица начинается за неделю до начала Великого поста, и, собственно, эту неделю и продолжается. Так, в 2019 году праздник начинается 4 марта и продлится до 10 марта включительно.

Еще с древних времен сохранился обычай готовить в это время блины, которые символизируют солнце. По христианским канонам, в Масленицу еще разрешается употреблять молочные продукты и рыбу, но вот мясо уже есть нельзя.

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Традиционно готовили также различные мучные изделия, жарили, варили, солили или коптили рыбу и ставили на стол рыбное заливное. Наша редакция собрала рецепты, которые можно приготовить в этот праздник, кроме блинов.

Что приготовить на Масленицу

Медовые пряники

Среду Масленицы называли "Лакомка". Особенно к этому дню готовились тещи, поскольку тогда к ним приходили на блины зятья. Но кроме них, тещи часто угощали их медовыми пряниками.

Ингредиенты:

мука – 4 1/4 стакана

сахар – 1 стакан

масло – 140 грам

мед – 3 1/2 ст. ложки

вода – 1/2 стакана

сода – 1 чайная ложка

разрыхлитель – 1 чайная ложка

соль – 1 чайна ложка

корица – 1 1/2 чайных ложки

имбирь молотый – 1/2 чайных ложки

гвоздика – 1/2 чайных ложки

яичный белок – 1 штука

сахарная пудра – 1 1/2 стакана

лимонный сок – 1 ст. ложка

Рецепт приготовления:

В кастрюле перемешайте сахар, мед и воду. Поставьте на средний огонь и, периодически помешивая, дождитесь, пока сахар растворится. Затем добавьте масло и специи – корицу, имбирь, гвоздику. Снимите с огня, когда масло растает, а после смешайте муку с содой и разрыхлителем в большой миске. Вслед влейте в муку теплую смесь из специй, сахара и масла. Перемешайте и замесите тесто, из которого затем сформируйте шарик, замотайте пищевой пленкой и поставьте на ночь в холодильник. На следующий день из готового теста можно готовить пряники. Достаньте тесто из холодильника и разогрейте духовку до 200 градусов. Раскатайте тесто после того, как оно станет комнатной температуры, и вырежьте пряники – специальной формочкой или ножом. Вырезанные пряники можно отправлять в духовку, предварительно застелив противень пергаментной бумагой. Выпекаются они довольно быстро – вам хватит 5-6 минут!

Взбейте белок, сахарную пудру и лимонный сок до однородной массы. Смесь выложите в мешочек, на конце которого обрежьте кончик. Разрисуйте пряники глазурью и подождите пока она застынет.

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Медовые пряники​

Сбитень

Это старинный восточнославянский напиток из воды, меда и пряностей, в которые нередко входили лечебные травяные сборы. Он бывает как алкогольным, так и безалкогольным, и имеет совершенно разные вариации – сбитень пряный, хмельной, зимний, сбитень из патоки и тому подобное. Расскажем об одном из них – зимнем сбитне.

Ингредиенты:

вода – 4 стакана

сахар – 0,5 стакана

мед – 5 ст. ложок

гвоздика – 1 шт.

корица – 1 шт.

лавровый лист – 1 шт.

кардамон – 2–3 шт.

Рецепт приготовления:

В кастрюлю нужно налить 4 стакана воды, поставить на огонь и довести до кипения. Затем добавить в кипящую воду полстакана сахара, 5 столовых ложек меда и различные пряности (гвоздику, корицу, лавровый лист, кардамон). Прокипятить 10-15 минут. Процедить. Подавать в кувшине горячим.



Сбитень

Фигурки из теста

Можно еще побаловать семью различными фигурками, сделанными из сдобного теста: жаворонками, голубками и ласточками. Такие изделия было принято готовить особенно в четверг – "Разгуляй", как его называли.

Ингредиенты:

мука – 3 ст. л. для опары и 3 стакана для теста

молоко – 250 мл

дрожжи сухие – 30 г

сахарная пудра – 1 ст.л. для опары и 100 г для сдобы

яйця куриные – 2 шт.

подсолнечное масло – 1 ст.л.

соль – щепотка

масло сливочное – 120 г

Рецепт приготовления:

Сначала приготовьте опару: в теплое молоко (35-40°C) положите сахарную пудру, дрожжи, муку и перемешайте до полного растворения всех продуктов. Оставьте опару на полчаса. Спустя это время получится пышная «шапка», которая позже опадет, а на поверхности появятся пузырьки – опара созрела.

В отдельной миске смешайте сдобу: мягкое сливочное масло, яйца, сахар. Соедините и перемешайте: опару, сдобу и муку, чтобы тесто стало эластичным и гладким. Сдобное дрожжевое тесто сформируйте комочком, положите в кастрюлю, накройте чистым полотенцем и оставьте на 1-2 часа, чтобы тесто подошло. Затем разомните тесто и сформируйте из него фигурки и выложите на противень, смазанный маслом. Выпекайте сдобу 40 минут при 180 градусах. При этом через 20 минут изделие смажьте взбитым яичным желтком.



Фигурки из теста можно украсить глазурью​

Дрочена или Драченка

Это блюдо готовится из муки, яиц и молока. В одних случаях дрочена очень похожа на омлет, в других она более жесткая – вроде выпеченных коржей. У дрочены было и ритуальное значение: в дни поминок с ней ходили на кладбище.

Ингредиенты:

мука – 1,5 скл.

желтки – 10 шт.

белки – 5 шт

жырные сливки – 1 скл.

сливочное масло – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

сахарная пудра – 3 ст.л.

Рецепт приготовления:

Разотрите желтки с сахарной пудрой добела, постепенно влейте в смесь сливки и перемешайте до образования однородной массы. Постепенно всыпьте муку и замесите тесто. Посолите и хорошо взбейте. Отдельно взбейте белки с щепоткой соли до плотной пены. Аккуратно добавьте в тесто, перемешивая сверху вниз.

Вылейте в смазанную маслом форму или глубокую сковороду и поставьте в горячую духовку на 15-20 минут.



Дрочена

Курник

По обычаю в субботу – "золовкины посиделки", а точнее, в субботний вечер стол был заставлен мучными блюдами: варениками с вишнями, курниками и разнообразными пирогами. Кстати, тогда же проходил и обряд сжигания чучела. Люди верили, что огонь обладал магической силой и очищал человека от всего плохого. Курник еще называют царским пирогом, королем пирогов и праздничным. Хотя в христианстве в этот период не принято есть мясо, но если вы не соблюдаете эти правила, можете попробовать его приготовить.

Ингредиенты:

сливочнок масло (желательно домашнее) – 100 г

сметана – 110 г

сода – 0,5 ч.л.

соль – щіпка

мука – 2 стакана

мясо – 500 г

картошка – 2 шт.

лук – 1 шт.

яйца – 1 шт.

Рецепт приготовления:

Масло растопите и остудите. Добавьте сметану, соль, соду и вбейте яйцо. Все перемешайте. Замесите легкое тесто. Для этого следует просеять муку, добавить сметанно-масляную смесь. Тесто накройте пищевой пленкой и оставьте на час. Тем временем, приготовьте начинку. Мясо, картофель и лук очень мелко измельчите острым ножом, добавьте соль, перец. Перемешайте.

Тесто разделите на две части в таких пропорциях: 2/3 и 1/3. Большую часть раскатайте толщиной в 5 мм и выложите на застеленный пергаментом противень. Отступив от краев 5 см, равномерно распределите начинку. Раскатайте вторую часть теста и положите сверху. Привейте края и ножом по центру сделайте надрезы, чтобы выходил пар. Смажьте курник взбитым яйцом и отправьте в духовку на 40 минут при 180 градусах.



Пирог с курицей

Пирог с красной рыбой

Это невероятно вкусное блюдо. Его можно подавать как холодным, так и горячим. По предложенному рецепту, для приготовления рыбного пирога вполне подойдет замороженное слоеное тесто, поэтому его можно приготовить достаточно легко и быстро.

Ингредиенты:

семга или форель слабосоленая – 300 – 400 м

тесто дрожжевое слоеное

яйца – 4 шт.

зеленый лук – 1 пучок

рис – 1 стакан

Рецепт приготовления:

Для начала заранее сварите рис, чтобы он успел остыть. Форму для пирога застелите бумагой для запекания и натрите сливочным маслом. Затем раскатайте два листа теста. Один лист выложите на дно формы. Очистите рыбу от кожуры и косточек и нарежьте на небольшие кусочки. После этого отварите яйца вкрутую и нарежьте лук.

Теперь выкладывайте слоями начинку пирога на основание: слой риса, затем лук и яйца. Последний – слой рыбы. Накройте сверху второй половинкой теста. Защепитьетесто пирога по краям, намажьте сверху пирог маслом и посыпьте сахаром. Чтобы выходил пар, сделайте несколько дырочек ножом. В разогретую до 180 градусов духовку можно отправлять пирог на 40 минут.



Пирог с рыбой

Каймак

Каймак редко встречается на прилавках магазина. Это молочный продукт. Нежная, сладкая или солоноватая масса представляет собой нечто среднее между творогом, сметаной и сливочным маслом.

Ингредиенты:

сливки – 3 ст.

сахар – 1 ст.

ванильний сахар (натуральный) – ¼ пакетика

лимон – 1 шт.

Рецепт приготовления:

Два стакана сливок соедините с сахаром и ванильным сахаром и сварите на медленном огне до готовности (капля, опущенная в холодную воду, должна загустеть до консистенции сметаны). При варке каймака следите, чтобы он не пригорел.

Готовый каймак быстро охладите (поставьте сосуд в холодную воду), затем взбейте лопаткой, добавляя по капле сок из лимона. Когда каймак станет густым и белым, аккуратно добавьте к нему сливки. Массу хорошо перемешайте и поставьте в холодильник. Каймак можно подавать как отдельно, так и добавлять как слой для вафель или торта.



Каймак

Варенец

Это кисломолочный напиток, готовится из коровьего топленого молока (ряженка), с использованием сметаны в качестве закваски.

Ингредиенты:

молоко – 1 л

сливки – 250 мл

сметана – ½ ст.

желток – 1 шт

сахар – 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

Молоко и сливки смешайте в кастрюле и поставьте в духовку. Как только на поверхности появятся пики, опускайте их ложкой на дно и взбалтывайте. Одну пику отложите на тарелку. Продолжайте запекать молоко, пока оно не уменьшится на одну треть. Запеченное молоко выньте из духовки и остудите до 40°С.

Добавьте сметану, смешанную с желтком и сахаром, взбейте венчиком, разлейте по чашкам и положите сверху по кусочку пенки. Поставьте в теплое место (30-40°С) до тех пор, пока варенец не скиснет. Затем поставьте в холодильник. Варенец подавайте с сахаром, корицей и сухариками.

Сырники "Киевские"

Масленицу еще иногда называют Сырной седьмицей. В этот праздник из творога готовили различные блюда, в частности, сырники.

Ингредиенты:

домашний сыр – 500 г,

мука – ¾ ст.

яйца – 3 шт.

сахар – 3-4 ст.л.

варенье – 2-3 ст.л.

изюм – 2 ст.л.

белые сухари – 50 г

сливочное масло – 100 г

сахарная пудра – 1 ст.л.

сметана 20% жирности – ½ скл.

соль по вкусу

Рецепт приготовления:

Протрите творог через сито, смешайте с сахаром, двумя яйцами, солью и мукой и перемешайте до однородности. Изюм переберите, промойте и высушите. Проварите изюм с вареньем до загустения и охладите. Творожную массу разделите на кусочки, раскатайте в круглые лепешки толщиной 5-7 мм, положите сваренное варенье и сделайте сырники овальной формы. Смочите каждый сырник в разболтанном яйце, запанируйте в сухарях и обжарьте в большом количестве масла. При подаче посыпьте сахарной пудрой. Отдельно подайте сметану.



Сырники

Приятного аппетита!