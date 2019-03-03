Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: оригинальные рецепты
Масленица – древний традиционный праздник славян, пришедший к нам еще с дохристианских времен. Раньше, правда, она праздновалась намного позже, так как именно этим праздником люди встречали весну. Но теперь Масленица начинается за неделю до начала Великого поста, и, собственно, эту неделю и продолжается. Так, в 2019 году праздник начинается 4 марта и продлится до 10 марта включительно.
Еще с древних времен сохранился обычай готовить в это время блины, которые символизируют солнце. По христианским канонам, в Масленицу еще разрешается употреблять молочные продукты и рыбу, но вот мясо уже есть нельзя.
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Традиционно готовили также различные мучные изделия, жарили, варили, солили или коптили рыбу и ставили на стол рыбное заливное. Наша редакция собрала рецепты, которые можно приготовить в этот праздник, кроме блинов.
Что приготовить на Масленицу
Медовые пряники
Среду Масленицы называли "Лакомка". Особенно к этому дню готовились тещи, поскольку тогда к ним приходили на блины зятья. Но кроме них, тещи часто угощали их медовыми пряниками.
Ингредиенты:
- мука – 4 1/4 стакана
- сахар – 1 стакан
- масло – 140 грам
- мед – 3 1/2 ст. ложки
- вода – 1/2 стакана
- сода – 1 чайная ложка
- разрыхлитель – 1 чайная ложка
- соль – 1 чайна ложка
- корица – 1 1/2 чайных ложки
- имбирь молотый – 1/2 чайных ложки
- гвоздика – 1/2 чайных ложки
- яичный белок – 1 штука
- сахарная пудра – 1 1/2 стакана
- лимонный сок – 1 ст. ложка
Рецепт приготовления:
В кастрюле перемешайте сахар, мед и воду. Поставьте на средний огонь и, периодически помешивая, дождитесь, пока сахар растворится. Затем добавьте масло и специи – корицу, имбирь, гвоздику. Снимите с огня, когда масло растает, а после смешайте муку с содой и разрыхлителем в большой миске. Вслед влейте в муку теплую смесь из специй, сахара и масла. Перемешайте и замесите тесто, из которого затем сформируйте шарик, замотайте пищевой пленкой и поставьте на ночь в холодильник. На следующий день из готового теста можно готовить пряники. Достаньте тесто из холодильника и разогрейте духовку до 200 градусов. Раскатайте тесто после того, как оно станет комнатной температуры, и вырежьте пряники – специальной формочкой или ножом. Вырезанные пряники можно отправлять в духовку, предварительно застелив противень пергаментной бумагой. Выпекаются они довольно быстро – вам хватит 5-6 минут!
Взбейте белок, сахарную пудру и лимонный сок до однородной массы. Смесь выложите в мешочек, на конце которого обрежьте кончик. Разрисуйте пряники глазурью и подождите пока она застынет.
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Медовые пряники
Сбитень
Это старинный восточнославянский напиток из воды, меда и пряностей, в которые нередко входили лечебные травяные сборы. Он бывает как алкогольным, так и безалкогольным, и имеет совершенно разные вариации – сбитень пряный, хмельной, зимний, сбитень из патоки и тому подобное. Расскажем об одном из них – зимнем сбитне.
Ингредиенты:
- вода – 4 стакана
- сахар – 0,5 стакана
- мед – 5 ст. ложок
- гвоздика – 1 шт.
- корица – 1 шт.
- лавровый лист – 1 шт.
- кардамон – 2–3 шт.
Рецепт приготовления:
В кастрюлю нужно налить 4 стакана воды, поставить на огонь и довести до кипения. Затем добавить в кипящую воду полстакана сахара, 5 столовых ложек меда и различные пряности (гвоздику, корицу, лавровый лист, кардамон). Прокипятить 10-15 минут. Процедить. Подавать в кувшине горячим.
Сбитень
Фигурки из теста
Можно еще побаловать семью различными фигурками, сделанными из сдобного теста: жаворонками, голубками и ласточками. Такие изделия было принято готовить особенно в четверг – "Разгуляй", как его называли.
Ингредиенты:
- мука – 3 ст. л. для опары и 3 стакана для теста
- молоко – 250 мл
- дрожжи сухие – 30 г
- сахарная пудра – 1 ст.л. для опары и 100 г для сдобы
- яйця куриные – 2 шт.
- подсолнечное масло – 1 ст.л.
- соль – щепотка
- масло сливочное – 120 г
Рецепт приготовления:
Сначала приготовьте опару: в теплое молоко (35-40°C) положите сахарную пудру, дрожжи, муку и перемешайте до полного растворения всех продуктов. Оставьте опару на полчаса. Спустя это время получится пышная «шапка», которая позже опадет, а на поверхности появятся пузырьки – опара созрела.
В отдельной миске смешайте сдобу: мягкое сливочное масло, яйца, сахар. Соедините и перемешайте: опару, сдобу и муку, чтобы тесто стало эластичным и гладким. Сдобное дрожжевое тесто сформируйте комочком, положите в кастрюлю, накройте чистым полотенцем и оставьте на 1-2 часа, чтобы тесто подошло. Затем разомните тесто и сформируйте из него фигурки и выложите на противень, смазанный маслом. Выпекайте сдобу 40 минут при 180 градусах. При этом через 20 минут изделие смажьте взбитым яичным желтком.
Фигурки из теста можно украсить глазурью
Дрочена или Драченка
Это блюдо готовится из муки, яиц и молока. В одних случаях дрочена очень похожа на омлет, в других она более жесткая – вроде выпеченных коржей. У дрочены было и ритуальное значение: в дни поминок с ней ходили на кладбище.
Ингредиенты:
- мука – 1,5 скл.
- желтки – 10 шт.
- белки – 5 шт
- жырные сливки – 1 скл.
- сливочное масло – 1 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
- сахарная пудра – 3 ст.л.
Рецепт приготовления:
Разотрите желтки с сахарной пудрой добела, постепенно влейте в смесь сливки и перемешайте до образования однородной массы. Постепенно всыпьте муку и замесите тесто. Посолите и хорошо взбейте. Отдельно взбейте белки с щепоткой соли до плотной пены. Аккуратно добавьте в тесто, перемешивая сверху вниз.
Вылейте в смазанную маслом форму или глубокую сковороду и поставьте в горячую духовку на 15-20 минут.
Дрочена
Курник
По обычаю в субботу – "золовкины посиделки", а точнее, в субботний вечер стол был заставлен мучными блюдами: варениками с вишнями, курниками и разнообразными пирогами. Кстати, тогда же проходил и обряд сжигания чучела. Люди верили, что огонь обладал магической силой и очищал человека от всего плохого. Курник еще называют царским пирогом, королем пирогов и праздничным. Хотя в христианстве в этот период не принято есть мясо, но если вы не соблюдаете эти правила, можете попробовать его приготовить.
Ингредиенты:
- сливочнок масло (желательно домашнее) – 100 г
- сметана – 110 г
- сода – 0,5 ч.л.
- соль – щіпка
- мука – 2 стакана
- мясо – 500 г
- картошка – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
Рецепт приготовления:
Масло растопите и остудите. Добавьте сметану, соль, соду и вбейте яйцо. Все перемешайте. Замесите легкое тесто. Для этого следует просеять муку, добавить сметанно-масляную смесь. Тесто накройте пищевой пленкой и оставьте на час. Тем временем, приготовьте начинку. Мясо, картофель и лук очень мелко измельчите острым ножом, добавьте соль, перец. Перемешайте.
Тесто разделите на две части в таких пропорциях: 2/3 и 1/3. Большую часть раскатайте толщиной в 5 мм и выложите на застеленный пергаментом противень. Отступив от краев 5 см, равномерно распределите начинку. Раскатайте вторую часть теста и положите сверху. Привейте края и ножом по центру сделайте надрезы, чтобы выходил пар. Смажьте курник взбитым яйцом и отправьте в духовку на 40 минут при 180 градусах.
Пирог с курицей
Пирог с красной рыбой
Это невероятно вкусное блюдо. Его можно подавать как холодным, так и горячим. По предложенному рецепту, для приготовления рыбного пирога вполне подойдет замороженное слоеное тесто, поэтому его можно приготовить достаточно легко и быстро.
Ингредиенты:
- семга или форель слабосоленая – 300 – 400 м
- тесто дрожжевое слоеное
- яйца – 4 шт.
- зеленый лук – 1 пучок
- рис – 1 стакан
Рецепт приготовления:
Для начала заранее сварите рис, чтобы он успел остыть. Форму для пирога застелите бумагой для запекания и натрите сливочным маслом. Затем раскатайте два листа теста. Один лист выложите на дно формы. Очистите рыбу от кожуры и косточек и нарежьте на небольшие кусочки. После этого отварите яйца вкрутую и нарежьте лук.
Теперь выкладывайте слоями начинку пирога на основание: слой риса, затем лук и яйца. Последний – слой рыбы. Накройте сверху второй половинкой теста. Защепитьетесто пирога по краям, намажьте сверху пирог маслом и посыпьте сахаром. Чтобы выходил пар, сделайте несколько дырочек ножом. В разогретую до 180 градусов духовку можно отправлять пирог на 40 минут.
Пирог с рыбой
Каймак
Каймак редко встречается на прилавках магазина. Это молочный продукт. Нежная, сладкая или солоноватая масса представляет собой нечто среднее между творогом, сметаной и сливочным маслом.
Ингредиенты:
- сливки – 3 ст.
- сахар – 1 ст.
- ванильний сахар (натуральный) – ¼ пакетика
- лимон – 1 шт.
Рецепт приготовления:
Два стакана сливок соедините с сахаром и ванильным сахаром и сварите на медленном огне до готовности (капля, опущенная в холодную воду, должна загустеть до консистенции сметаны). При варке каймака следите, чтобы он не пригорел.
Готовый каймак быстро охладите (поставьте сосуд в холодную воду), затем взбейте лопаткой, добавляя по капле сок из лимона. Когда каймак станет густым и белым, аккуратно добавьте к нему сливки. Массу хорошо перемешайте и поставьте в холодильник. Каймак можно подавать как отдельно, так и добавлять как слой для вафель или торта.
Каймак
Варенец
Это кисломолочный напиток, готовится из коровьего топленого молока (ряженка), с использованием сметаны в качестве закваски.
Ингредиенты:
- молоко – 1 л
- сливки – 250 мл
- сметана – ½ ст.
- желток – 1 шт
- сахар – 1 ст.л.
Рецепт приготовления:
Молоко и сливки смешайте в кастрюле и поставьте в духовку. Как только на поверхности появятся пики, опускайте их ложкой на дно и взбалтывайте. Одну пику отложите на тарелку. Продолжайте запекать молоко, пока оно не уменьшится на одну треть. Запеченное молоко выньте из духовки и остудите до 40°С.
Добавьте сметану, смешанную с желтком и сахаром, взбейте венчиком, разлейте по чашкам и положите сверху по кусочку пенки. Поставьте в теплое место (30-40°С) до тех пор, пока варенец не скиснет. Затем поставьте в холодильник. Варенец подавайте с сахаром, корицей и сухариками.
Сырники "Киевские"
Масленицу еще иногда называют Сырной седьмицей. В этот праздник из творога готовили различные блюда, в частности, сырники.
Ингредиенты:
- домашний сыр – 500 г,
- мука – ¾ ст.
- яйца – 3 шт.
- сахар – 3-4 ст.л.
- варенье – 2-3 ст.л.
- изюм – 2 ст.л.
- белые сухари – 50 г
- сливочное масло – 100 г
- сахарная пудра – 1 ст.л.
- сметана 20% жирности – ½ скл.
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
Протрите творог через сито, смешайте с сахаром, двумя яйцами, солью и мукой и перемешайте до однородности. Изюм переберите, промойте и высушите. Проварите изюм с вареньем до загустения и охладите. Творожную массу разделите на кусочки, раскатайте в круглые лепешки толщиной 5-7 мм, положите сваренное варенье и сделайте сырники овальной формы. Смочите каждый сырник в разболтанном яйце, запанируйте в сухарях и обжарьте в большом количестве масла. При подаче посыпьте сахарной пудрой. Отдельно подайте сметану.
Сырники
Приятного аппетита!