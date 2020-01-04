Блюда на Святвечер: рецепт вкусных и пышных пампушек

Святой Ужин в канун Рождества, 6 января, собирает за столом всю большую семью. В этот вечер на стол ставят 12 постных блюд, но несмотря на то, что все блюда посные – этот ужин еще называют "богатым".

Святвечер – ужин перед Рождеством, который приходится на последний день Рождественского поста. Вечером 6 января, с появлением первой звезды на небе, вся семья собирается за Святой вечерей. На столе обязательно должны стоять 12 постных блюд на Святвечер. Четкого перечня блюд – нет. Но обязательными считаются: кутья, узвар, борщ, вареники и выпечка. Традиционные сладости – это пампушки с маком, вареньем или какао.

Сайт "24" подготовил спецпроект "12 блюд на Святвечер". Здесь вы найдете рецепты 12 постных блюд с фото. Каждое из этих блюд вы легко сможете приготовить дома.

Рецепт пампушек на Святвечер

Ингредиенты:

- 500 г муки

- 50 г дрожжей

- 250 мл молока

- 1 яйцо, 4 желтка

- 50 г сахара, щепотка соли, пудра

- для начинки: варенье, какао или мак (на выбор)

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Как приготовить пампушки:

1. Разведите дрожжи в теплой воде, добавьте муку (2 столовые ложки) и щепотку сахара и поставьте смесь в теплое место для брожения.

2. Влейте смесь в миску с оставшейся мукой, добавьте растертые желтки и яйцо с сахаром. Хорошо вымешайте тесто, чтобы оно не прилипало к рукам, и оставьте в теплом месте на час.



Рецепт пампушек на Святвечер: как замешать тесто

3. После того раскатайте тесто. Выдавите стаканом кружки, в середину каждого выложите начинку и накройте другой частью теста.

4. В качестве начинки используйте варенье, мак или какао с сахаром.



Рецепт пампушек на Сочельник: какую взять начинку

5. Готовые пончики положите на посыпанную мукой дощечку швом вниз. Оставьте их на 5-10 минут, чтобы они поднялись.

6. Для жарки возьмите глубокую посуду, разогрейте в ней масло (когда на дне появляются маленькие пузырьки, пампушки можно жарить). Опускайте по 3-4 пончика и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета.



Рецепт пампушек на Сочельник

7. Горячие пампушки посыпайте пудрой. Для запаха в пудру можно добавить ванильный сахар.

Все фото: M&M Photography

Вкусной кутьи и счастливого Рождества!