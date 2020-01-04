Блюда на Святвечер: рецепт вкусных и пышных пампушек
Святой Ужин в канун Рождества, 6 января, собирает за столом всю большую семью. В этот вечер на стол ставят 12 постных блюд, но несмотря на то, что все блюда посные – этот ужин еще называют "богатым".
Святвечер – ужин перед Рождеством, который приходится на последний день Рождественского поста. Вечером 6 января, с появлением первой звезды на небе, вся семья собирается за Святой вечерей. На столе обязательно должны стоять 12 постных блюд на Святвечер. Четкого перечня блюд – нет. Но обязательными считаются: кутья, узвар, борщ, вареники и выпечка. Традиционные сладости – это пампушки с маком, вареньем или какао.
Сайт "24" подготовил спецпроект "12 блюд на Святвечер". Здесь вы найдете рецепты 12 постных блюд с фото. Каждое из этих блюд вы легко сможете приготовить дома.
Рецепт пампушек на Святвечер
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 50 г дрожжей
- 250 мл молока
- 1 яйцо, 4 желтка
- 50 г сахара, щепотка соли, пудра
- для начинки: варенье, какао или мак (на выбор)
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Как приготовить пампушки:
1. Разведите дрожжи в теплой воде, добавьте муку (2 столовые ложки) и щепотку сахара и поставьте смесь в теплое место для брожения.
2. Влейте смесь в миску с оставшейся мукой, добавьте растертые желтки и яйцо с сахаром. Хорошо вымешайте тесто, чтобы оно не прилипало к рукам, и оставьте в теплом месте на час.
Рецепт пампушек на Святвечер: как замешать тесто
3. После того раскатайте тесто. Выдавите стаканом кружки, в середину каждого выложите начинку и накройте другой частью теста.
4. В качестве начинки используйте варенье, мак или какао с сахаром.
Рецепт пампушек на Сочельник: какую взять начинку
5. Готовые пончики положите на посыпанную мукой дощечку швом вниз. Оставьте их на 5-10 минут, чтобы они поднялись.
6. Для жарки возьмите глубокую посуду, разогрейте в ней масло (когда на дне появляются маленькие пузырьки, пампушки можно жарить). Опускайте по 3-4 пончика и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета.
Рецепт пампушек на Сочельник
7. Горячие пампушки посыпайте пудрой. Для запаха в пудру можно добавить ванильный сахар.
Все фото: M&M Photography
Вкусной кутьи и счастливого Рождества!