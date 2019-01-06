Блюда на Святвечер: рецепт узвара из сухофруктов

Святая вечеря в канун Рождества собирает за столом всю большую семью. В этот вечер на стол ставят 12 постных блюд, а из напитков готовят традиционный украинский компот из сухофруктов – узвар.

Святой вечер приходится на последний день Рождественского поста. Одним из 12 блюд на Сочельник традиционно является узвар. Этот напиток символизирует жизнь, которую Бог дает каждому человеку, а святая вода является символом очищения тела и души.

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Узвар очень прост в приготовление, ведь не требует экзотических продуктов, а только фрукты, которые растут в каждом саду. Варится компот из сухофруктов или узвар, как и обычный компот, с единственной разницей: перед приготовлением сухофрукты следует замочить на некоторое время в воде. В качестве подсластителя вместо сахара в узваре можно использовать мед.

Рецепт узвара на Святвечер



Рецепт узвара на Святвечер

Ингридиенты:

- 200 г меда;

- 200 г чернослива;

- 200 г сушеных груш;

- 200 г сушеных яблок;

- 100 г изюма;

- 3 л воды.

Рецепт узвара:

1. Подготовьте сухофрукты – помойте их теплой водой и залейте на 10 минут холодной водой. Накройте крышкой и оставьте на 2-3 часа.



Сухофрукты для узвара

2. Налейте в кастрюлю 3 литра воды, положите груши и яблоки и варите на медленном огне 15 минут. Затем добавьте чернослив и изюм и варите еще 10-15 минут.

3. В конце добавьте мед, дайте закипеть и снимите узвар с огня. Процедите компот и подавайте к столу охлажденным.



Подавайте узвар охлажденным