Блюда на Святвечер: рецепт узвара из сухофруктов

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Рецепт узвара на Сочельник
Рецепт узвара на Сочельник / smakotainfo.com

Святая вечеря в канун Рождества собирает за столом всю большую семью. В этот вечер на стол ставят 12 постных блюд, а из напитков готовят традиционный украинский компот из сухофруктов – узвар.

Святой вечер приходится на последний день Рождественского поста. Одним из 12 блюд на Сочельник традиционно является узвар. Этот напиток символизирует жизнь, которую Бог дает каждому человеку, а святая вода является символом очищения тела и души.

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Узвар очень прост в приготовление, ведь не требует экзотических продуктов, а только фрукты, которые растут в каждом саду. Варится компот из сухофруктов или узвар, как и обычный компот, с единственной разницей: перед приготовлением сухофрукты следует замочить на некоторое время в воде. В качестве подсластителя вместо сахара в узваре можно использовать мед.

Рецепт узвара на Святвечер

Рецепт узвару на Святвечір
Рецепт узвара на Святвечер

Ингридиенты:
- 200 г меда;
- 200 г чернослива;
- 200 г сушеных груш;
- 200 г сушеных яблок;
- 100 г изюма;
- 3 л воды.

Рецепт узвара:

1. Подготовьте сухофрукты – помойте их теплой водой и залейте на 10 минут холодной водой. Накройте крышкой и оставьте на 2-3 часа.

Сухофрукти для узвару
Сухофрукты для узвара

2. Налейте в кастрюлю 3 литра воды, положите груши и яблоки и варите на медленном огне 15 минут. Затем добавьте чернослив и изюм и варите еще 10-15 минут.

3. В конце добавьте мед, дайте закипеть и снимите узвар с огня. Процедите компот и подавайте к столу охлажденным.

Подавайте узвар охолодженим
Подавайте узвар охлажденным

Теги: Религия LifeStyle Традиции Новогодние праздники Рождество Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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