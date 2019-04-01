Блогер по-особенному воссоздал неудачные образы звезд: курьезные фото

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Блогер по-особенному воссоздал неудачные образы звезд
Блогер по-особенному воссоздал неудачные образы звезд / Instagram / @funnytoheeb

Пока знаменитости ищут талантливых стилистов, которые помогут им всегда выглядеть идеально, в сети высмеивают их провальные образы. Так, блогер с псевдонимом Funny Toheeb курьезно воспроизвел наряды голливудских звезд с красных дорожек.

Пожалуй, каждая красавица в мире стремится выглядеть привлекательно и выделяться из толпы эффектной одеждой. Знаменитости в этом не отстают, поэтому каждый раз поражают поклонников появлением на светских мероприятиях далеко не в стильных вещах. Провальные образы активно высмеивают хейтеры, а вот блогеры прославляются благодаря пародиям.

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Темнокожий парень с псевдонимом Funny Toheeb мастерски повторяет неудачные наряды звезд. При этом блогер использует только подручные материалы, которые можно найти в любом доме. Cardy B, Рианна, Ким Кардашян, Бейонсе, Камила Коэлью, Джейсон Мамоа – немало звезд стали жертвами насмешек Funny Toheeb. Некоторые работы парня вызвали в сети восторг, а другие – удивление из-за нелепости.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nylon Boy (M.A.D) (@funnytoheeb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nylon Boy (M.A.D) (@funnytoheeb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nylon Boy (M.A.D) (@funnytoheeb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nylon Boy (M.A.D) (@funnytoheeb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nylon Boy (M.A.D) (@funnytoheeb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nylon Boy (M.A.D) (@funnytoheeb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nylon Boy (M.A.D) (@funnytoheeb)

 

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Теги: LifeStyle Ким Кардашян Бейонсе Рианна Cardi B Курьезные новости
Источник: LifeStyle 24
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