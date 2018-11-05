Блогершу из Австралии не пустили в Лувр из-за слишком откровенного платья

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Австралийскую блогершу на пустили в откровенном платье в Лувр
Австралийскую блогершу на пустили в откровенном платье в Лувр / Instagram / @mewsha

Австралийская блогерша Ньюша Си сильно возмутилась в соцсетях после инцидента в Париже. Из-за прозрачного платья с откровенным декольте охранники не пустили ее в знаменитый Лувр.

Об этом сообщается на The Independent.

Посмотреть на легендарную "Мону Лизу", скульптуру Александра Великого и другие известные экспонаты блогерше так и не удалось. Звезда соцсетей рассказала, что весомых причин на то, чтобы не впустить ее в музей не было. Охраннику просто не понравился наряд, в котором она пришла на экскурсию.

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"На сайте музея нет информации о дресс-коде, в правилах относительно вида посетителей указано, что в Лувр нельзя заходить голым, босым или в купальнике", – отметила Ньюша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Newsha Syeh (@mewsha)

 

Девушка добавила, что "мимика и движения охранника были очень неприятные и страшные" и он сказал ей прикрыться с "полными ненависти глазами". Возмущенная блогерша подытожила, что эта ситуация разбила ее сердце, а правила музея она назвала архаичными. В Лувре пока ситуацию не прокомментировали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Newsha Syeh (@mewsha)

 

Похоже, девушка впоследствии все же посетила исторический памятник со своим бойфрендом, но надела более скромный наряд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Newsha Syeh (@mewsha)

 

 

Теги: LifeStyle Новости Франции Мода Эротика
Источник: 24 Канал
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