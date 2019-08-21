Блоггерки заполонили сеть снимками с лиловыми волосами: эффектные фото

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Кайли Дженнер с лиловыми волосами
Кайли Дженнер с лиловыми волосами / Instagram / @kyliejenner

В конце лета сеть охватил новый тренд – лиловые волосы. Десятки популярных блоггеров и модниц уже успели перекраситься и продемонстрировать свой новый имидж.

Вероятно, моду на лиловый цвет волос начала знаменитая миллиардерша и одна из сестер Кардашян – Кайли Дженнер. 22-летняя красавица впервые засветилась с таким имиджем в мае 2019 года. Тогда модница со своим мужем Трэвисом Скоттом вышла на красную дорожку бала Met Gala в фиолетовом платье и с таким же цветом волос. С тех пор красавицы во всем мире начали подражать ее изменению имиджа, щеголяя в сети яркими снимками.

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katie Lee (@katie.lee_7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katie Lee (@katie.lee_7)

К эксперименту с волосами прибегли сотни девушек, которые показали свои варианты модного тренда. Красавицы демонстрировали различные стрижки, волнистые волосы или заплетенные косы. Как лиловая прическа может выглядеть стильно – смотрите в подборке журналистов LifeStyle 24.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elisa Cavén (@hairbyelisa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Fashion Nubile (@fashion_nubile)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений EVVEMI (@evvemi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений OLAPLEX (@olaplex)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений OLAPLEX (@olaplex)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mane Addicts (@maneaddicts)

В 2018 году американская певица Кэти Перри тоже перекрасила свои волосы в фиолетово-синий цвет. Однако ее изменение имиджа не вызвало массовый флешмоб в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

 

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Теги: LifeStyle Кайли Дженнер Красота
Источник: LifeStyle 24
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