Американская актриса и модель Эмили Ратаковски ошеломила поклонников кардинальной сменой имиджа. Девушка перекрасилась из шатенки в блондинку.

28-летняя знаменитость поделилась впечатляющими фото на личной странице в инстаграме. Почти 27 миллионов подписчиков модели были удивлены такими изменениями ее внешности.

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Эмили долго не публиковала эротические фотографии, что ей не свойственно. Она вернулась к своей армии поклонников в новом образе. Красавица решила сделать эксперимент с привычным имиджем и покрасилась в знойный блонд.

"Первый день я блондинка", – подписала фотографии Ратаковски.

Ратаковски покрасилась в блондинку / Instagram / @emrata

Но она не изменила привычному стилю своих фото и даже после изменения прически продемонстрировала сексуальность и обольстительность. Звезда мировых подиумов предстала перед камерой в одной из комнат роскошного дома. Она позировала в черном мини-бикини, которое хорошо подчеркнуло ее пышную грудь. Волосы Эмили уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в естественных тонах.

Эмили Ратаковски похвасталась обнаженной грудью / Instagram / @emrata

Модель Эмили Ратаковски в черном мини-бикини / Instagram / @emrata

Напомним, ранее Ратаковски представляла всемирно известные бренды и позировала в рекламных кампаниях с темным цветом волос. Под новыми публикациями фанаты модели отмечают, что ей очень подходит новый имидж, однако есть и те, которые не в восторге от перевоплощения любимицы.

Эмили Ратаковски шатенка / Instagram / @emrata