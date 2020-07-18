Легендарная украинская певица недавно решилась на смелый эксперимент с внешностью, перекрасившись в блондинку. Смена имиджа Натальи Могилевской сказалась и на гардеробе, ведь для светского мероприятия она надела пиджак на голое тело, засветив белье.

Несколькими неделями ранее Наталья Могилевская призналась, что на новый образ эффектной блондинки ее вдохновили серьезные перемены в жизни. Она не стала рассекречивать личные подробности, однако "белая полоса" сказалась и на ее стиле. Певица решилась показать соблазнительное декольте на светском мероприятии, фото с которого появились на личной странице артистки в инстаграме.

К теме Обольстительная блондинка: Наталья Могилевская кардинально сменила имидж – фото

Наталья Могилевская стала гостьей вечеринки ко дню рождения программы "Светская жизнь" и выступила на сцене с новой песней "Белый самолет". Если ее образы для концертов всегда отличались любовью к провокациям, то для красной дорожки она выбрала не менее пикантный образ.

Образ Натальи Могилевской

Певица появилась на мероприятии в белом костюме свободного покроя. Под пиджак с большими карманами она решила не одевать ни топ, ни рубашку, засветив белье. Перед камерами Наталья Могилевская смело позировала с экстремально откровенным декольте, которое подчеркнул лавандовый бюстгальтер.

Звезда сделала едва заметную волнистую укладку и насыщенный макияж с яркими тенями персикового и голубого цвета, которые выгодно смотрелись с новым цветом волос блондинки.



Наталья Могилевская засветила белье / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya



Наталья Могилевская засветила белье / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Похоже, Наталья Могилевская не чувствовала себя скованно в свете софитов в таком дерзком образе, ведь демонстрировала игривые позы на камеру.

Реакция сети

В сети очередной эксперимент звезды оценили неоднозначно. Одни поклонники засыпали кумира комплиментами в комментариях и не скупились на громкие заявления: "Могилевская сейчас в самом горячем виде за все годы", "Вы с этим цветом помолодели и стали ярче", "Вы сейчас изменились. Выглядите – супер! Эффектная и роскошная женщина".

В то время другие не сдерживали своих эмоций и беспощадно раскритиковали откровенный образ: