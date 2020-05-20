Блондинка в законе 3: Риз Уизерспун согласилась вернуться к главной роли

Американская киноактриса Риз Уизерспун почти через 20 лет вернется на экраны в главной роли фильма "Блондинка в законе 3". В 2001 году она успешно сыграла гламурную девушку Эль Вудс и стала культовым персонажем в кинематографе. Теперь же она согласилась принять участие в съемках триквела, дата выхода которого пока неизвестна.

Что известно о фильме "Блондинка в законе"?

Первый фильм с оригинальным названием Legally Blonde появился в 2001 году, сообщает 24 канал. Тогда же фильм, который был создан на основе одноименного романа Аманды Браун, рассказывал про стильную девушку Эль Вудс, которая вслед за несчастной любовью отправилась учиться в Гарвард. Там она пыталась доказать бывшему возлюбленному, что способна на гораздо больше, чем он ее раньше оценивал. Киноистория на этом не завершилась и уже в 2003 году выходит продолжение фильма под названием "Блондинка в законе 2". После этого фанаты ожидали и третьей части, но до 2018 года о продлении съемочного процесса никто так и не говорил.

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Но 2 года назад кинокомпания MGM начала переговоры с Риз Уизерспун относительно ее участия в продолжении истории "Блондинки в законе", на что она согласилась, но съемочный процесс по неизвестным причинам так и не было начат.

Как Риз Уизерспун согласилась на съемки в новом фильме

19 мая в сети стало известно, что 44-летняя Риз Уизерспун возвращается на киноэкраны в роли Эль Вудс. Радостным сообщением она поделилась в своем инстаграме, где предстала в смешном фотосравнении с новой сценаристкой фильма – Минди Каллинг. Женщины стояли в домашних халатах со своими крохотными любимцами, сравнивая кадры 17-летней давности и современности.

"Замечательные новости! Некоторые вещи просто предназначены для того, чтобы быть здесь и сейчас. Я так взволнована!" – поделилась Риз Уизерспун, добавив, что продюсером третьей части вновь станет Марк Платт, а над сценарием будет работать актриса Минди Каллинг ("Утреннее шоу", "8 подруг Оушена") и комедийный писатель Дэн Гор ("Бруклин 9-9").

Эмоциями на своей инстаграм-странице также поделилась и Минди Каллинг.

"Я так взволнована тем, что я воссоединилась с моими друзьями Риз Уизерспун и Дэном Гором, чтобы работать над этим фильмом. Эль Вудс – настолько культовая личность, ведь может быть одновременно девчонкой и умницей", – отметила сценаристка фильма Минди Каллинг.

Согласно сюжету 2018 года, в третьей части создатели фильма хотят показать старшую и более опытную Эль Вудс, однако о чем будет фильм – неизвестно, как и о дате его премьеры. Съемочный процесс должен был начаться в мае 2020 года, но его отложили из-за пандемии коронавируса. Поэтому стоит надеяться, что новую "Блондинку в законе 3" представят к 20-летию ленты – в 2021 году.

"Я хочу показать, что значит возраст для Эль Вудс. Старение, современные идеи – показать эволюцию персонажа и мир вокруг", – говорит о своей новой роли Риз Уизерспун.