Блондинка Иванка Трамп очаровала появлением в стильном голубом костюме

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Иванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Дочь президента США Иванка Трамп активно исполняет свои обязанности советника и осуществляет публичные выходы, каждый раз удивляя своим дипломатическим стилем, которому свойственна также женственность. Так, накануне 37-летняя блондинка посетила штат Алабама, где появилась в любимом наряде – костюме.

Недавно дочери Дональда Трампа захотелось перемен и она решила сменить имидж, укоротив свои волосы. Однако своему деловому и несколько романтическому стилю она не изменяет. На политической встрече в одном из штатов США Иванка Трамп появилась в любимом брючном костюме.

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Советник президента США часто выбирает платья или юбки, однако комплекты, состоящие из брюк и пиджаков в ее гардеробе появляются не реже.

В солнечный осенний день в Алабаме Иванка Трамп надела костюм голубого оттенка. Укороченные классические брюки и пиджак добавили элегантности, а бежевый шелковый топ и туфли-лодочки в тон – романтичности.

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

Іванка Трамп
Иванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Новости LifeStyle Иванка Трамп
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