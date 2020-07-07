Королева Иордании Рания вместе с дочерью, принцессой Иман посетили туристический поселок Умм Кайс в мухафазе Ирбид. Во время этого визита королева продемонстрировала яркий летний образ.

Королева и принцесса посетили туристический центр, чтобы узнать об усилиях в области устойчивого туризма, которые направлены на стимулирование экономического роста и защиту культурного наследия и природных ресурсов Иордании. Фотографиями с этой поездки Рания поделилась на личной странице в инстаграме.

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Королева и ее 23-летняя дочь побывали на мастер-классе по плетению корзин. Также они осваивали традиционную вышивку иорданского шарфа и резьбу по камню.

Образ королевы Рании

Ее Величество выбрала look, который состоял из блузки цвета фуксии с принтом и объемными рукавами и белых кюлотов. Волосы она собрала в объемный пучок, оставив маленькие локоны, которые спадали на лицо. Королева сделала макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.

Среди аксессуаров ее образ дополняли солнцезащитные очки-авиаторы и голубая защитная маска, которую Рания периодически опускала на шею.



Королева Рания в близке цвета фуксии / Instagram / @queenrania

Принцесса во время визита была одета в джинсы, белую майку и бежевую рубашку. Волосы она распустила и на голове имела солнцезащитные очки. На лице сделала легкий естественный макияж.



Королева Рания с дочкой на мастер-классе / Instagram / @queenrania



Королева Рания в очках-гладиаторах / Instagram / @queenrania

Также Ее Величество поделилась роликом, где в сокращенном виде показала весь день, который провела за рукоделием.