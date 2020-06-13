Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка продемонстрировала стильный аутфит. Она поделилась архивными фото с конференции, которая состоялась в Белом доме в прошлом году.

На официальной странице Иванки в Инстаграме появились фотографии с прошлогоднего мероприятия, посвященный женщинам. В конференции приняли участие члены Конгресса.

Читайте также В пудровыми комбинезоне: Иванка Трамп осуществила первый официальный выход на карантине

Образ Иванки Трамп

Иванка, как всегда, продемонстрировала стильный образ, который не остался без внимания ее фанатов. И хотя событие произошло в прошлом году, однако такой аутфит до сих пор актуален.

Look советницы президента США состоял из белой полупрозрачной блузки и плиссированной юбки нежно-розового цвета. Дополнила свой образ золотыми серьгами-кольцами. Волосы она уложила ровно и собрала в аккуратную прическу. На лице сделала нежный макияж с акцентом на глазах.



Деловой образ Иванки Трамп / Instagram / @ivankatrump

В прошлом году вместе с двухпартийными членами Конгресса мы представили стратегию Соединенных Штатов Америки о женщинах, мире и безопасности,

– написала в посте Иванка.



Иванка Трамп на конференции в Белом доме / Instagram / @ivankatrump



Иванка Трамп на конференции, посвященной женщинам / Instagram / @ivankatrump