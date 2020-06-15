Популярная украинская певица продолжает покорять публику не только своим творчеством, но и безупречным стилем. Ирина Федишин показала новый аутфит красно-белого цвета, который соблазнительно обнажил ее плечи.

Артистка со Львова не оставляет поклонников без внимания и едва ли не ежедневно делится стильными образами. Новый пост в инстаграм-профиле Ирина Федишин посвятила отношениям между влюбленными. Звезда отметила, что любовь – самая большая сила, которая удерживает и притягивает людей друг к другу.

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Образ Ирины Федишин

На фото звезда позировала среди огромных белых канатов, которые стали стильным фоном для ее съемки. На ней объемная красная блузка с обнаженными плечами и завязкой на талии, белые приталенные джинсы, которые подчеркивают ее стройные длинные ноги, и массивные сапоги на высоких каблуках. Образ Ирины Федишин нежный и соблазнительный водоночас.

Блондинка позировала с элегантной прической, собрав локоны сзади. Она подчеркнула свою естественную красоту легким макияжем с акцентом на глаза. Певица улыбалась на камеру, что придало фото тепла и положительной энергии, которой она зарядила своих поклонников.