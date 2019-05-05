Богаче Елизаветы II: музыканты Queen ошеломили своими доходами

Казалось бы, группа Queen после смерти легендарного вокалиста Фредди Меркьюри в 1991 году, потеряла немалый доход от концертов. Однако, как оказалось состояния музыкантов превышают даже королевскую семью Великобритании.

По подсчетам издания The Sunday Times, общие состояния Брайана Мейя, Роджера Тейлора и Джона Дикона, которые являются участниками Queen, составляют более 586,2 миллиона долларов. Такую ошеломляющую сумму музыкантам удалось получить благодаря выходу фильма "Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody), который завоевал 4 статуэтки Оскара.

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Кроме этого, эксперты подсчитали, что доходы Queen вырастут до конца года еще на около 100 миллионов долларов. Такие показатели значительно превышают доходы королевской семьи, которые ежемесячно пополняют казну благодаря налогам британцев. По неофициальным данным, богатство Ее Величества Елизаветы II не превышает 487,4 миллиона долларов.

Такой успешный год для трех участников рок-группы Queen означает, что они богаче, чем сама королева Великобритании,

– констатировали в издании.

Что такое "Богемская рапсодия"?

1 ноября 2018 года в Украине состоялась ожидаемая премьера фильма "Богемская рапсодия". Как и во всем мире, фильм получил бешеную популярность, а тысячи отечественных отнесли его в список лучших новинок года.

В фильме-мюзикле рассказывается о легендарной группе Queen с начала его основания до выступления на концерте Live Aid в 1985 году. Главный акцент в киноленте авторы сделали на творчестве и личной жизни знаменитого Фредди Меркьюри. Экранизацией истории занималась компания 20th Century Fox, а главные роли в оскароносной ленте получили Рами Малек, Бен Харди, Гвилим Ли, Джозеф Маццелло.

После головокружительного успеха в прокате одноименная композиция "Bohemian Rhapsody" группы Queen стала лучшим хитом ХХ века. Не меньше наград собрала и сама кинолента: "Богемская рапсодия" получила немало положительных отзывов от критиков и завоевала статуэтки Оскар, Bafta, Золотой глобус и другие престижные награды.

Смотрите трейлер к фильму "Богемская рапсодия" (видео):