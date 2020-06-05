Популярный украинский актер, звезда сериала "Школа" Богдан Осадчук впервые прокомментировал разрыв со своей коллегой, финалисткой "Голоса страны" Анной Тринчер. Также парень признался, свободно ли его сердце.

Недавно Анна Тринчер заявила о разрыве с Богданом Осадчуком. Парень впервые прокомментировал эту ситуацию Соломии Витвицкой. Соответствующее видео она опубликовала на своем телеграм-канале "Особливе з Соломією".

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Где Соломия Витвицкая встретила Богдана Осадчука?

Телеведущая говорит, что встретила Богдана на первой вечеринке после объявления карантина. Музыкант Гена Витер собрал друзей на кинодроме, где презентовали клип "Мона Лиза". Гости вечеринки должны быть на автомобилях и общались под открытым небом. Таким образом организаторы мероприятия пытались придерживаться карантинных корм.

Богдан Осадчук о разрыве с Анной Тринчер

Богдан отметил, что не жалеет о том, что они разошлись. Он общается с бывшей возлюбленной почти каждый день и поддерживает хорошие дружеские отношения.

Актер признался, что не следит за комментариями Анны относительно их разрыва, которые она дает в на телевидении или другим СМИ. Парень говорит, что там может быть не все так, как на самом деле, а несколько искажено.

Что известно об отношениях Богдана Осадчука и Анны Тринчер?

Анна и Богдан познакомились на съемочной площадке сериала "Школа". Сначала просто общались, а потом почувствовали симпатию друг к другу. Официально отношения начались 8 апреля 2018 года. Богдан не предлагал встречаться, а лишь поцеловал. После этого оба поняли, что будут вместе и не нужно никаких слов.

Влюбленные готовили друг другу сюрпризы, заботились, помогали, дружили семьями и вместе ездили отдыхать. Но впоследствии между ними исчезло понимание, начались постоянные ссоры. Поняли, что у обоих в приоритете развитие собственной карьеры. Теперь каждый идет своим жизненным путем и строит собственное будущее.