Богиня островов: Леся Никитюк засветила стройные ноги на Мальдивах

190 Читати новину українською
Леся Никитюк поехала на Мальдивы
Леся Никитюк поехала на Мальдивы / Instagram / @lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк не прекращает путешествовать по миру. После Хорватии звезда отправилась на солнечные Мальдивы, где успела опубликовать несколько фото.

Казалось бы, зажигательная Леся Никитюк уже посетила все страны. Но и такая известная путешественница может найти страну, где еще ни разу не бывала.

Читайте также: Леся Никитюк показала, как проводит зимний отдых в Карпатах: яркие фото

Телеведущая уехала на Мальдивы, где, по словам Леси Никитюк, еще "не было ее красивых ног". Знаменитость показала в своем блоге несколько кадров из солнечной страны, которые завораживают красотой. В частности, Леся Никитюк сфотографировалась на фоне порта. Телеведущая предстала в приталенных штанах, футболке и кроссовках.

Вечером casual-образ телеведущая сменила на пикантное мини-платье со стильным принтом. В наряде Леся Никитюк подчеркнула свою стройную талию и длинные ноги, позируя на фоне заката.

"Это – рай. Мечты сбываются!"– лаконично написала Леся Никитюк.

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Леся Никитюк Отдых Мальдивы
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
19 января 19:48 Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
510
Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
18 января 19:09 Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
Богданна Рибак 588
От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
18 января 17:08 От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
1270
Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
18 января 14:08 Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
Богданна Рибак 720
Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
17 января 15:00 Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
Олена Булан 1684
Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
16 января 21:00 Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
Альона Захарова 470
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук