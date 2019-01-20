Богиня островов: Леся Никитюк засветила стройные ноги на Мальдивах
Телеведущая Леся Никитюк не прекращает путешествовать по миру. После Хорватии звезда отправилась на солнечные Мальдивы, где успела опубликовать несколько фото.
Казалось бы, зажигательная Леся Никитюк уже посетила все страны. Но и такая известная путешественница может найти страну, где еще ни разу не бывала.
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Телеведущая уехала на Мальдивы, где, по словам Леси Никитюк, еще "не было ее красивых ног". Знаменитость показала в своем блоге несколько кадров из солнечной страны, которые завораживают красотой. В частности, Леся Никитюк сфотографировалась на фоне порта. Телеведущая предстала в приталенных штанах, футболке и кроссовках.
Вечером casual-образ телеведущая сменила на пикантное мини-платье со стильным принтом. В наряде Леся Никитюк подчеркнула свою стройную талию и длинные ноги, позируя на фоне заката.
"Это – рай. Мечты сбываются!"– лаконично написала Леся Никитюк.
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