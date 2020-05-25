24 Канал Техно Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Бои на водяных пистолетах: Мила Йовович показала, как развлекается с детьми на карантине

- Читати новину українською
Мила Йовович
Мила Йовович / Instagram / @millajovovich

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Йовович, которая несколько месяцев назад в третий раз стала мамой, часто делится с поклонниками семейными фотографиями. На днях звезда показала бои на водяных пистолетах, в которых участвует она и ее старшие дочери.

Мила Йовович вместе с семью придерживается карантина. Она играет с детьми, ведь во время насыщенных рабочих дней на это оставалось мало времени. А фото и видео своих карантинных будней делится со своими подписчиками в Инстаграме.

Читайте также Мила Йовович показала, как кормит грудью маленькую дочь

Бои на водяных пистолетах в семье Милы Йовович

Мила вместе со своими дочерьми – 12-летней Эвер и 5-летней Дэшиэл, решили устроить бои на водяных пистолетах на улице возле своего дома. В удобном домашнем наряде они обливали друг друга с ног до головы. Такое занятие сильно развеселило девушек и подняло всем настроение.

Знаменитость решила поделиться весельем со своими поклонниками. Три с половиной миллиона подписчиков в Инстаграме с нетерпением ждут новых публикаций Йовович, а эта создала особый позитивный настрой многим пользователям.

Ничто не сравнится с хорошим водным боем с семьей на выходных! В Лос-Анджелесе была прекрасная погода, поэтому мы воспользовались этим, чтобы выбраться из дома и провести некоторое время на улице,
– прокомментировала публикацию Мила.

Для просмотра фото и видео листайте вправо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные родители Звездные дети
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Лунный календарь стрижек на май: полезные советы
сегодня , 11:50 Лунный календарь стрижек на май: полезные советы
Квітослава Туз
Выходные в июне 2020: сколько будут отдыхать украинцы
сегодня , 09:00 Выходные в июне 2020: сколько будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
Голливудские пары, браки которых разрушились на карантине
22 мая , 18:34 Голливудские пары, браки которых разрушились на карантине
Уляна Журба