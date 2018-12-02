Боишься что-то сделать не так, – Светлана Тарабарова откровенно рассказала о материнстве

Украинская певица Светлана Тарабарова, которая за две недели после рождения сына быстро привела себя в прекрасную форму и вернулась на сцену, рассказала, как совмещает материнство и карьеру.

Об этом Светлана рассказала в интервью с Екатериной Осадчей, говорится в "Светской жизни".

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"Быть мамой – это сокровище, но это очень трудно. Это круто, невероятные эмоции. Он такой маленький, ты постоянно боишься что-то сделать не так. Но эти глаза, которые улыбаются, это невероятное счастье", – поделилась звезда.

Артистка добавила, что без музыки не может, ведь у нее начинается депрессия. Поэтому через две недели после рождения Ивана Тарабарова вернулась на сцену.

Тем более, что новый альбом мы выпустили на следующий день, после того как появился Иван, то есть такой был подарок. Он даже называется время рождения сына – 23:25. Поэтому для меня это важно. Я не просто артист, я живу этим,

– отметила Светлана.



Светлана Тарабарова / Instagram @tarabarova

Смотрите видео: интервью со Светланой Тарабаровой

Напомним, что Светлана Тарабарова родила сына Ивана 9 сентября. Это первый ребенок артистки и ее мужа Алексея Боднара. Сразу после родов певица выпустила новый клип, который назвала "Доброе сердце". С хитом звезда дала первый концерт после родов, состоявшийся на Харьковщине.