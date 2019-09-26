Бойфренд актрисы Дженни Дьюенн рассекретил пол их будущего ребенка

Голливудская актриса Дженна Дьюенн, которая весной 2018 года развелась с Ченнингом Татутом, беременна. Звезда уже подтвердила все слухи западных СМИ и показала в сети первые фото с округлым животом. В то же время бойфренд актрисы Стив Кази рассекретил пол будущего ребенка.

Первый кадр с беременной актрисой появился на ее официальной инстаграм-странице. Автором фото был бойфренд Дженни – 43-летний актер и певец Стив Кази. Мужчина сделал милую фотографию, когда актриса и ее дочь от первого брака Эверли уснули вместе.

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"Стать мамой – это просто лучшее, самое невероятное, что когда-либо случалось со мной. Стив Кази, ты – подарок судьбы. И я бесконечно рада, что мы ожидаем пополнение нашей семьи", – подписала фотографию Дженна Дьюенн.

Прокомментировал будущее появление первенца и Стив Кази. По словам актера, Дженна – единственная женщина, с которой ему захотелось создать семью. Кроме этого, мужчина признался, что вскоре станет отцом мальчика. В публичной заметке Стив Кази добавил: пополнение в семье его не пугает, поскольку дочь Дженни Дьюенн уже научила его, как ухаживать и общаться с ребенком.

"Я даже не могу начать описать чувства, которые были у меня, когда мы впервые узнали, что Дженна беременна! Я ждал этого момента всю свою жизнь и не мог найти лучшего человека, с которым создал бы семью... Эви уже ворвалась в мою жизнь. С ней я многое узнал об отцовстве, потому что именно она научила меня, как это ухаживать и общаться с ребенком. Поэтому я не могу дождаться, когда мы подарим ей братика и сделаем нашу маленькую семью немного больше ", – поделился Стив Кази.

Как известно, о будущем ребенке Дженна Дьюенн и Стива Кази рассказали 23 сентября. Для актера этот ребенок станет первенцем. В то же время Дженна уже имеет опыт в воспитании ребенка от первого брака с Ченнингом Татумом она имеет 6-летнюю дочь Эверли.

Что известно о личной жизни Дженни Дьюенн?

Актриса Дженна Дьюенн на протяжении 9 лет была счастливо замужем с Ченнингом Татумом. Пара познакомилась на съемках романтического фильма "Шаг вперед" 2006 года, где оба играли главные роли. Экранизированный роман перерос в реальный, а за 2 года после выхода киноленты на экран влюбленные официально поженились. Однако весной 2018 года Дженна и Ченнинг решили расстаться. Их дочь Эверли осталась жить со звездной мамой.



Сразу после разрыва отношений Ченнинг Татум закрутил роман с певицей Джесси Джей, а Дженна Дьюенн начала отношения со Стивом Кази.