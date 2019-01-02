Бойфренд Дженнифер Лопес показал их совместные тренировки: эффектные видео

Американская певица Дженнифер Лопес может с легкостью похвастаться идеальной фигурой. Однако такие стройные формы – это результат ее ежедневной работы в спортзале. Мотивирует артистку ее бойфренд Алекс Родригес.

Недавно на Instagram-странице бейсболиста появилось потрясающее видео, на котором видна совместная тренировка пары. Эффектное видео усилила ритмичная музыка, под которую Дженнифер Лопес забавно станцевала.

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Однако ролик – это не просто хвастовство фигурой, а новый челендж. В заметке Алекс Родригес пояснил, что после новогодних праздников пришло время заняться своим телом. Поэтому он призвал всех присоединиться к 10-дневному челленджу, ограничившись в употреблении сладостей и углеводов.

Мы обещаем не сорваться! Присоединяйтесь к нашему с Дженнифер 10-дневному челленджу. Без углеводов и сахара. Кто в деле?

– написал Алекс Родригес.

Такой челендж мотивировал сотни поклонников звездной пары, которые в комментариях к заметке подписались на такой спортивный флешмоб. Люди отметили, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес являются эталоном для них, ведь даже на тренировках находят возможность проводить время вместе.