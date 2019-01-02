Бойфренд Дженнифер Лопес показал их совместные тренировки: эффектные видео

64 Читати новину українською
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес запустили спортивный челендж
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес запустили спортивный челендж / Instagram / @jlo

Американская певица Дженнифер Лопес может с легкостью похвастаться идеальной фигурой. Однако такие стройные формы – это результат ее ежедневной работы в спортзале. Мотивирует артистку ее бойфренд Алекс Родригес.

Недавно на Instagram-странице бейсболиста появилось потрясающее видео, на котором видна совместная тренировка пары. Эффектное видео усилила ритмичная музыка, под которую Дженнифер Лопес забавно станцевала.

Читайте также: Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа и фильтров: фото

Однако ролик – это не просто хвастовство фигурой, а новый челендж. В заметке Алекс Родригес пояснил, что после новогодних праздников пришло время заняться своим телом. Поэтому он призвал всех присоединиться к 10-дневному челленджу, ограничившись в употреблении сладостей и углеводов.

Мы обещаем не сорваться! Присоединяйтесь к нашему с Дженнифер 10-дневному челленджу. Без углеводов и сахара. Кто в деле?
– написал Алекс Родригес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

Такой челендж мотивировал сотни поклонников звездной пары, которые в комментариях к заметке подписались на такой спортивный флешмоб. Люди отметили, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес являются эталоном для них, ведь даже на тренировках находят возможность проводить время вместе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Alex Rodriguez (@arod)

 

Теги: LifeStyle Музыка Фитнес Дженнифер Лопес
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
19 января 19:48 Крещение в Украине: как звезды поздравили поклонников с праздником
504
Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
18 января 19:09 Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
Богданна Рибак 583
От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
18 января 17:08 От Зеленского до Могилевской: украинские звезды показали, как выглядели 10 лет назад
1239
Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
18 января 14:08 Пончики – рецепт приготовления пышных и душистых сладостей
Богданна Рибак 704
Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
17 января 15:00 Что приготовить на Крещенский Сочельник: рецепты постных блюд от шеф-повара
Олена Булан 1679
Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
16 января 21:00 Путь к признанию: самые известные люди, карьера которых началась с неудач
Альона Захарова 464
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук