Бойфренд Майли Сайрус заговорил о женитьбе: стоит ли звезде ждать кольцо от любимого

27-летняя американская певица более пол года встречается с музыкантом Коди Симпсон. Для бойфренда Майли Сайрус стала настоящей музой и вдохновением в творчестве. Однако пока он не спешит с предложением и откровенно заявляет, что слишком молод для семейной жизни.

Знаменитая поп певица более полгода назад закрутила роман с 23-летним музыкантом Коди Симпсоном. Пара решила не скрывать свои отношения от публики и СМИ и с радостью делится личным. Так, бойфренд Майли Сайрус дал откровенное интервью изданию The Sydney Morning Herald, в котором рассказал о чувствах к любимой.

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Коди Симпсон не стал скрывать, что Майли Сайрус занимает особое место среди женщин, которые появлялись в его жизни. Парень не скрывает, что она сильная, независимая и способна мотивировать его. Несмотря на то, что оба влюбленных связаны со сценой, они поддерживают друг друга в карьере.

Австралийский исполнитель не стал скрывать, что их отношения с Майли Сайрус отражают на его творчестве. Именно ей он посвящает свои романтические тексты: "Майли – моя муза". Однако, несмотря на силу чувств, Коди Симпсон не готов к браку с любимой. Бойфренд, который на четыре года моложе своей избранницы, откровенно признается, что слишком юн для супружеской жизни.

Я верю в брак, но пока не слишком задумываюсь об этом. Я слишком молод, чтобы думать о женитьбе. Я просто продолжаю окружать себя позитивными женщинами, которые вдохновляют меня и каждый день учат новым вещам,

– рассказал Коди Симпсон.

Судя по всему, такая позиция любимого совсем не смущает эпатажную Майли Сайрус. Она уже имела опыт семейной жизни с актером Лиамом Хемсвортом и, в отличие от экс-супруга, достаточно легко разорвала отношения всего за 8 месяцев после официального брака.