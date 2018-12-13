Бойфренд Ники Минаж оказался насильником и убийцей: фото
Популярная американская рэп-исполнительница Ники Минаж закрутила роман с мужчиной Кенни Петти, который был осужден за убийство и изнасилование 16-летней девушки.
Новые фото с любовником, которого квалифицируют как личность "со средним риском повторного совершения преступления", Ники опубликовала на своей странице в Instagram.
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Как пишет издание People, Кенни Петти был осужден в 1995 году за попытку изнасилования 16-летней девочки. После чего мужчина попал в тюрьму на срок от 18 до 54 месяцев. Точная дата освобождения неизвестна. 27 апреля 2002 года новый парень певицы дважды выстрелил в живот Ламонта Робинсона, который умер от полученных травм. В 2006 году Петти приговорили к 10 годам тюрьмы, однако он отсидел семь лет и после чего вышел на свободу.
На новых фото Ники Минаж позирует в постели с Кенни. Реперша закрыла комментарии под снимком, а также успела ответить на негативную реакцию поклонников в сети.
"Ему было 15, ей 16 ... они были в отношениях. Но успокойся, Интернет. Вы все не можете управлять моей жизнью. Вы даже своей управлять не можете", – заявила певица.
Ники Минаж и Кенни Петти / Instagram @nickiminaj
Ники Минаж и Кенни Петти / Instagram @nickiminaj
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