Хайден Панеттьери стала жертвой избиения: резонансные детали

Голливудская актриса Хайден Панеттьери стала жертвой избиения. По информации СМИ, на звезду набросился с кулаками ее бойфренд Брайан Хикерсон. Мужчину уже арестовали, а обстоятельства нападения выясняются.

Как говорится в TMZ, в четверг, 2 мая, голливудская пара отдыхала в одном из американских баров. Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон пришли в заведение в сопровождении общих друзей. И уже в 2 часа ночи актера арестовали за избиение.

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По словам инсайдеров, после выпитого алкоголя Брайан Хикерсон начал вести себя очень агрессивно по отношению к звездной возлюбленной. Поэтому кто-то из посетителей бара анонимно вызвал правоохранителей. Полицейские, приехавшие по вызову, заметили на теле Хайден Панеттьери следы от побоев и сразу же задержали молодого актера. Однако уже на следующий день его освободили под залог в 50 тысяч долларов.

Пока неизвестно, повлияло ли физическое насилие на отношения скандальной пары, однако инсайдеры утверждают, что Брайан Хикерсон всегда становится агрессивным от алкоголя. Актер не может держать себя в руках, поэтому часто набрасывается на других с кулаками. По их словам, именно это стало причиной того, что Владимир Кличко забрал дочь в Украину и живет подальше от экс-возлюбленной. Хайден Панеттьери согласилась с этим решением и редко видит маленькую Кайю.

Хайден считает, что Кайи сейчас не стоит жить с ней – это не очень хорошо для ребенка. Все это очень печально,

– рассказали инсайдеры.

Что известно о личной жизни Хайден Панеттьери?Знаменитая пара – Владимир Кличко и Хайден Панеттьери – внезапно решила отменить свою помолвку в начале августа 2018 года. Впоследствии актрису впервые застали на свидании с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. Во время встречи Хайден была навеселе, танцевала и едва держалась на ногах, а ее бойфренд пытался удержать звезду перед фотокамерами. Такое поведение актрисы насторожило ее близких, а друзья рассказывали, что все отговоривали Хайден от такого романа.



Впоследствии Брайан Хикерсон впервые попал в скандал с насилием. В октябре 2018 года он привез любимую Хайден в свой дом в Южной Каролине. Однако встреча с родственниками завершилась дракой с отцом: Брайан набросился на мужчину с кулаками и остановился только после приезда полицейских.