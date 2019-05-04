Хайден Панеттьери стала жертвой избиения: резонансные детали

41 Читати новину українською
Бойфренда Хайден Панеттьери арестовали за побои
Бойфренда Хайден Панеттьери арестовали за побои / www.usmagazine.com

Голливудская актриса Хайден Панеттьери стала жертвой избиения. По информации СМИ, на звезду набросился с кулаками ее бойфренд Брайан Хикерсон. Мужчину уже арестовали, а обстоятельства нападения выясняются.

Как говорится в TMZ, в четверг, 2 мая, голливудская пара отдыхала в одном из американских баров. Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон пришли в заведение в сопровождении общих друзей. И уже в 2 часа ночи актера арестовали за избиение.

Читайте также: Заботливая мама: Хайден Панеттьери показала редкое фото с дочкой

По словам инсайдеров, после выпитого алкоголя Брайан Хикерсон начал вести себя очень агрессивно по отношению к звездной возлюбленной. Поэтому кто-то из посетителей бара анонимно вызвал правоохранителей. Полицейские, приехавшие по вызову, заметили на теле Хайден Панеттьери следы от побоев и сразу же задержали молодого актера. Однако уже на следующий день его освободили под залог в 50 тысяч долларов.

Пока неизвестно, повлияло ли физическое насилие на отношения скандальной пары, однако инсайдеры утверждают, что Брайан Хикерсон всегда становится агрессивным от алкоголя. Актер не может держать себя в руках, поэтому часто набрасывается на других с кулаками. По их словам, именно это стало причиной того, что Владимир Кличко забрал дочь в Украину и живет подальше от экс-возлюбленной. Хайден Панеттьери согласилась с этим решением и редко видит маленькую Кайю.

Хайден считает, что Кайи сейчас не стоит жить с ней это не очень хорошо для ребенка. Все это очень печально,
– рассказали инсайдеры.

Что известно о личной жизни Хайден Панеттьери?Знаменитая пара – Владимир Кличко и Хайден Панеттьери внезапно решила отменить свою помолвку в начале августа 2018 года. Впоследствии актрису впервые застали на свидании с начинающим актером Брайаном Хикерсоном. Во время встречи Хайден была навеселе, танцевала и едва держалась на ногах, а ее бойфренд пытался удержать звезду перед фотокамерами. Такое поведение актрисы насторожило ее близких, а друзья рассказывали, что все отговоривали Хайден от такого романа.

Впоследствии Брайан Хикерсон впервые попал в скандал с насилием. В октябре 2018 года он привез любимую Хайден в свой дом в Южной Каролине. Однако встреча с родственниками завершилась дракой с отцом: Брайан набросился на мужчину с кулаками и остановился только после приезда полицейских.

blog_ava
Ветер до 200 метров в секунду и первые жертвы: жуткие фото и видео циклона в Индии
сегодня
630
Теги: LifeStyle Звездные романы Скандал Хайден Панеттьери Новости LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
сегодня 10:02 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
Юлія Михайлова 11767
Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика
3 мая 20:22 Чанки, мюли или сабо: как хорошо вы знаете разновидности женской обуви – инфографика
137
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 3-5 мая
3 мая 17:40 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 3-5 мая
74
Испорченная корона: скандальные браки и громкие разводы в королевской семье Великобритании
3 мая 14:10 Испорченная корона: скандальные браки и громкие разводы в королевской семье Великобритании
Марта Вересюк 522
Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
3 мая 12:04 Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
Наталя Боднар 2353
Новости
Больше новостей
Залиште відгук