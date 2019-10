Боль накрыла меня, – Дженна Деван рассказала переживания во время расставания с Ченнингом Татум

38-летняя Дженна Деван откровенно рассказала о своих переживаниях во время бракоразводного процесса с бывшим мужем Ченнингом Татумом и выразила отношение к его новой девушки. Об этом актриса описала в автобиографической книге под названием Gracefully You: Finding Beauty and Balance in the Everyday ("Изысканная ты: поиск красоты и равновесия в повседневной жизни").

Дженна Деван, которая сейчас беременна от своего бойфренда Стива Кази, призналась, что первые дни расставания с мужем были очень сложными для нее. Читайте также: Трэвис Скотт впервые прокомментировал слухи об измене Кайли Дженнер Актриса сначала обращалась к банальным "лекарствам", выпивая вино с друзьями. По словам Дженны, ей казалось, что она находится в темном чулане и "отчаянно пытается найти свет или выход". Я была в состоянии шока: сначала все шло хорошо, а потом меня захлестнула волна эмоций. Много раз я пряталась под одеялом, гадая, что же будет дальше. Боль накрыла меня, как лавина. Я была полностью охвачена страхом и грустью,

– рассказала Деван.

Ченнинг Татуми Дженна Деван / Getty Images Как вспоминает Дженна Деван, больше всего ее ранили новости о новых отношениях бывшего мужа, о которых она узнала из СМИ. "Я читала разное о своем бывшем в СМИ. Когда я узнала о его отношениях с Джесси, я была в самолете. Я была потрясена. Было трудно справиться с этим", – рассказала актриса. Добавим, новую возлюбленную Ченнинга, певицу Джесси, и его бывшую жену сравнивали много раз в сети. Обе звезды – эффектные брюнетки, которые внешне очень похожи. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Promiflash (@promiflash) 17 Лис 2018 р. о 8:51 PST Что известно об отношениях Ченнинга Татума и Дженны Деван?

История любви началась во время съемок картины "Шаг вперед" 2006-го года, где оба играли главные роли. 2009-го пара сыграла свадьбу. 31 мая 2013 года у супругов родилась дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум. Впоследствии пара решила расторгнуть брак после 9 лет совместной жизни. О своем намерении знаменитые экс-супруги объявили на страницах в соцсетях, после чего подали документы на развод.



В конце сентября Дженна Деван огорошила фанатов известием о том, что ждет ребенка от нового возлюбленного – известного актера Стива Кази.