Боль накрыла меня, – Дженна Деван рассказала переживания во время расставания с Ченнингом Татум

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Дженна Деван
Дженна Деван / www.gettyimages.com

38-летняя Дженна Деван откровенно рассказала о своих переживаниях во время бракоразводного процесса с бывшим мужем Ченнингом Татумом и выразила отношение к его новой девушки. Об этом актриса описала в автобиографической книге под названием Gracefully You: Finding Beauty and Balance in the Everyday ("Изысканная ты: поиск красоты и равновесия в повседневной жизни").

Дженна Деван, которая сейчас беременна от своего бойфренда Стива Кази, призналась, что первые дни расставания с мужем были очень сложными для нее.

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Актриса сначала обращалась к банальным "лекарствам", выпивая вино с друзьями. По словам Дженны, ей казалось, что она находится в темном чулане и "отчаянно пытается найти свет или выход".

Я была в состоянии шока: сначала все шло хорошо, а потом меня захлестнула волна эмоций. Много раз я пряталась под одеялом, гадая, что же будет дальше. Боль накрыла меня, как лавина. Я была полностью охвачена страхом и грустью,
– рассказала Деван.

Ченнінг Татум і Дженна Деван
Ченнинг Татуми Дженна Деван / Getty Images

Как вспоминает Дженна Деван, больше всего ее ранили новости о новых отношениях бывшего мужа, о которых она узнала из СМИ.

"Я читала разное о своем бывшем в СМИ. Когда я узнала о его отношениях с Джесси, я была в самолете. Я была потрясена. Было трудно справиться с этим", – рассказала актриса.

Добавим, новую возлюбленную Ченнинга, певицу Джесси, и его бывшую жену сравнивали много раз в сети. Обе звезды – эффектные брюнетки, которые внешне очень похожи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Promiflash (@promiflash)

 

Что известно об отношениях Ченнинга Татума и Дженны Деван?
История любви началась во время съемок картины "Шаг вперед" 2006-го года, где оба играли главные роли. 2009-го пара сыграла свадьбу. 31 мая 2013 года у супругов родилась дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум. Впоследствии пара решила расторгнуть брак после 9 лет совместной жизни. О своем намерении знаменитые экс-супруги объявили на страницах в соцсетях, после чего подали документы на развод.

В конце сентября Дженна Деван огорошила фанатов известием о том, что ждет ребенка от нового возлюбленного – известного актера Стива Кази.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Голливуд Звездные разводы
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