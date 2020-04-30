Более миллиона тюльпанов расцвели в дендропарке под Киевом: яркие фото

Под Киевом в дендропарке "Добропарк" расцвели более миллиона тюльпанов. Однако из-за карантина люди могут их увидеть только на фото или видео.

В парке высажено 1 270 000 тюльпанов в 15 цветах и 80 сортов. Над этим почти месяц трудились 30 работников "Добропарку". Об этом сообщила корреспондент в эфире 24 канала.

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Цвести тюльпаны будут примерно к следующей среде, 6 мая, поэтому к концу карантина люди, к сожалению, не смогут их увидеть.

"В будущем парк будет перестраиваться. Вскоре мы хотим очистить несколько озер, ведь их на территории – 8. Также кемпинг-городок, где можно будет взять в аренду эко домики и отдыхать семьей. Также будет парк аттракционов", – рассказала куратор проекта "Добропарк" Надежда Тутенко.

Более миллиона тюльпанов зацвели под Киевом: фото 24 канала (Виктория Кутьина)

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