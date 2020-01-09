У Джастина Бибера обнаружили болезнь Лайма

Американский исполнитель Джастин Бибер только сейчас возвращается к творчеству и вместе с этим появится в новом документальном фильме о себе. Журналистам удалось быстрее его посмотреть и узнать, что у артиста обнаружили болезнь Лайма.

В издании TMZ отмечают, что документальный фильм о жизни Бибера (выйдет 27 января 2020 года) расставит все на свои места. Впрочем инсайдеры издания сообщили, что за две недели до премьеры ленты они посмотрели фильм и узнали о болезни певца.

Стоит знать! Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции

Что такое болезнь Лайма?Это инфекционное заболевание с поражением кожи, нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Болезнь Лайма может закончиться летальным исходом или инвалидностью. Обычно, люди заражаются болезнью из-за укусов клещей.

Опубликованные в сети слухи решил прокомментировать и сам 25-летний парень на своей странице в инстаграме.

В последнее время многие говорили, что Джастин Бибер ужасно выглядит и сидит на метамфетамине, они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма,

– заявил Джастин.

Кроме инфекционного заболевания, у Бибера обнаружили хронический мононуклеоз – острое вирусное заболевание.

"Все это сказалось на моей коже, работе мозга, эмоциональном состоянии, да и вообще я плохо себя чувствую... Это по-настоящему тяжелые времена. Я жив благодаря правильному лечению от этой пока неизлечимой болезни", – добавил певец.

Известно, что такой диагноз врачи ему поставили в прошлом году – тогда, когда он страдал от депрессии и переносил дату своей свадьбы с Хейли Болдуин. Врачи долгое время не могли понять симптомов, возникавших у звезды. Лекарства, которые ему раньше назначали, неоднократно провоцировали появление акне, которые часто можно было увидеть на снимках папарацци. Сейчас Джастин получает необходимое лечение.



Джастин Бибер, страдающий болезнью Лайма / TMZ

Добавим, что болезнью Лайма также страдают такие звезды, как модель и самая красивая женщина мира в 2019 году Белла Хадид, ее мать Йоланд и брат Анвар, а также исполнительница Аврил Лавинь.