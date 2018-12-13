"Болезнь "захватила" мое тело": Ким Кардашян начнет интенсивное лечение псориаза

Светская львица Ким Кардашян, которую мы привыкли видеть с идеальным макияжем и в стильных образах, на самом деле уже давно страдает от псориаза. Звезда призналась, что теперь он прогрессирует и сейчас намерена начать интенсивное лечение.

Об этом звезда сообщила на своей странице в Twitter 23 декабря.

"Я думаю, что пришло время начать лечить псориаз. Я никогда не видела такого раньше, и я даже не могу понять это на данный момент. Это "захватило" мое тело. Кто-нибудь пробовал лекарство от псориаза и какие из них работают лучше всего? Нужна помощь как можно быстрее", – посоветовалась со своими подписчиками обеспокоенная Ким.

Читайте также: Модель Наоми Кэмпбелл показала свою прическу без парика: неожиданное фото

I think the time has come I start a medication for psoriasis. I’ve never seen it like this before and I can’t even cover it at this point. It’s taken over my body. Has anyone tried a medication for psoriasis & what kind works best? Need help ASAP!!! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 24 декабря 2018 г.

Стоит добавить, что псориаз 38-летняя Кардашян унаследовала от своей звездной мамы Крис Дженнер. Ранее она рассказывала, как лечит псориаз инъекциями в ягодицы, но сейчас она не на шутку испугалась прогрессирования болезни. Сейчас она придерживается строгой диеты и каждую ночь наносит на тело специальную мазь.