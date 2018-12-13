"Болезнь "захватила" мое тело": Ким Кардашян начнет интенсивное лечение псориаза

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Ким Кардашян
Ким Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Светская львица Ким Кардашян, которую мы привыкли видеть с идеальным макияжем и в стильных образах, на самом деле уже давно страдает от псориаза. Звезда призналась, что теперь он прогрессирует и сейчас намерена начать интенсивное лечение.

Об этом звезда сообщила на своей странице в Twitter 23 декабря.

"Я думаю, что пришло время начать лечить псориаз. Я никогда не видела такого раньше, и я даже не могу понять это на данный момент. Это "захватило" мое тело. Кто-нибудь пробовал лекарство от псориаза и какие из них работают лучше всего? Нужна помощь как можно быстрее", – посоветовалась со своими подписчиками обеспокоенная Ким.

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Стоит добавить, что псориаз 38-летняя Кардашян унаследовала от своей звездной мамы Крис Дженнер. Ранее она рассказывала, как лечит псориаз инъекциями в ягодицы, но сейчас она не на шутку испугалась прогрессирования болезни. Сейчас она придерживается строгой диеты и каждую ночь наносит на тело специальную мазь.

 

 

Теги: LifeStyle Ким Кардашян
Источник: 24 канал
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