Больного коронавирусом Пласидо Доминго выписали из больницы после осложнений, – СМИ
Испанский оперный певец Пласидо Доминго, который по недавней информации инсайдеров СМИ был госпитализирован из-за осложнения с коронавирусом, уже приехал на домашнюю реабилитацию.
О выписке 79-летнего Пласидо Доминго из больницы сообщил источник в министерстве здравоохранения мексиканского штата Герреро, передает CNN-Испания. Сейчас состояние здоровья певца стабильное.
К теме Оперного певца Пласидо Доминго госпитализировали с коронавирусом, – СМИ
Звезда оперы Пласидо Доминго был выписан в воскресенье из частной больницы в Акапулько, штат Герреро, Мексика, после того, как ранее был госпитализирован с осложнениями, связанными с COVID-19,
– говорится в издании.
Такую же информацию подтвердил министр здравоохранения штата Герреро.
Напомним, что об инфицировании COVID-19 Пласидо Доминго объявил 22 марта. В сети он признался, что имел коронавирусные симптомы – лихорадку и кашель. Оперный певец сдал тест в больнице, который оказался положительным. Поэтому Пласидо Доминго и его семья решили самоизолироваться и не распространять недуг.
Добавим, в Испании, по состоянию на 30 марта, заболело на коронавирус свыше 80 тысяч человек. Из них почти 7 тысяч умерло и почти 15 тысяч выздоровели.
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