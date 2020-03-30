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Больного коронавирусом Пласидо Доминго выписали из больницы после осложнений, – СМИ

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Пласидо Доминго выписали из больницы / Facebook / @Placido Domingo

Испанский оперный певец Пласидо Доминго, который по недавней информации инсайдеров СМИ был госпитализирован из-за осложнения с коронавирусом, уже приехал на домашнюю реабилитацию.

О выписке 79-летнего Пласидо Доминго из больницы сообщил источник в министерстве здравоохранения мексиканского штата Герреро, передает CNN-Испания. Сейчас состояние здоровья певца стабильное.

К теме Оперного певца Пласидо Доминго госпитализировали с коронавирусом, – СМИ

Звезда оперы Пласидо Доминго был выписан в воскресенье из частной больницы в Акапулько, штат Герреро, Мексика, после того, как ранее был госпитализирован с осложнениями, связанными с COVID-19,
– говорится в издании.

Такую же информацию подтвердил министр здравоохранения штата Герреро.

Напомним, что об инфицировании COVID-19 Пласидо Доминго объявил 22 марта. В сети он признался, что имел коронавирусные симптомы – лихорадку и кашель. Оперный певец сдал тест в больнице, который оказался положительным. Поэтому Пласидо Доминго и его семья решили самоизолироваться и не распространять недуг.

Добавим, в Испании, по состоянию на 30 марта, заболело на коронавирус свыше 80 тысяч человек. Из них почти 7 тысяч умерло и почти 15 тысяч выздоровели.

Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle
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