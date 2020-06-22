Американский актер и юморист Дэррил Линн Хьюли устроил анонсированное выступление в Нэшвилле. Прямо посреди стендап-шоу мужчине стало плохо, после чего ему поставили диагноз COVID-19.

Как Дэррил Линн Хьюли узнал диагноз

В Твиттере сразу же опубликовали видео выступления Дэррила Линна Хьюли. На кадрах видно, как комик рассказывает шутку, сидя на барном стуле. Прямо посреди шоу артист прекратил говорить и потерял сознание. Дэррила Линна Хьюли вовремя поймал один из зрителей, который выскочил на сцену, когда увидел, что актеру стало плохо.

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Напуганные очевидцы сначала думали, что это часть выступления, но когда комика без сознания вынесли со сцены, в зале все были шокированы.

DL Hughley passed out during his stand-up show at Zanies Nashville tonight. Prayers up for him! pic.twitter.com/qoE1CzbqHf — Brooks Golightly (@brooklynluv) June 20, 2020

Оказалось, что Дэррил Линн Хьюли попал в больницу. Первое, что врачи сделали, это тест на коронавирус. У актера обнаружили положительный результат.

Реакция актера на положительный тест на COVID-19

Сразу после шоу Дэррил Линн Хьюли обратился к фанатам со словами благодарности. Актер рассказал, что тысячи поклонников написали ему после госпитализации и поддержали.

Спасибо за молитвы и добрые слова. В больницу я попал с сильным истощением и обезвоживанием. Оказывается, они провели тесты, и у меня был положительный результат на COVID-19, что просто шокировало меня. Я не имел никаких симптомов,

– рассказал Хьюли.

Сейчас актера выписали из больницы. Дэррил Линн Хьюли находится на 14-дневном карантине в гостинице в городе Нэшвилл. Инфицировал ли актер зрителей во время шоу – пока не известно.

По последним данным, США занимают первое место по заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 21 июня на COVID-19 заболело 2 555 119 человек, из них 617 460 выздоровели.