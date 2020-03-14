Больной Хайди Клум не удалось пройти тест на коронавирус: в чем причина
46-летняя немецкая модель и телеведущая публично обратилась к своим поклонникам. Звезда решила быть откровенной с общественностью и объяснила свое отсутствие на съемках проекта America's Got Talent, где она занимает судейское кресло. Так, Хайди Клум призналась, что болеет, однако не может быть уверенной, что это обычная простуда, а не коронавирус.
В инстаграм-сторис Хайди Клум опубликовала видеообращение к поклонникам. Звезда призналась, что чувствует себя плохо. Она должна появиться на съемках шоу America's Got Talent, однако отказалась от публичного выхода, чтобы не подвергать публику и коллег по съемочной площадке на опасность.
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Так, Хайди Клум отметила, что ее болезнь началась с привычных симптомов – лихорадка, кашель и насморк. Однако в то время, когда весь мир страдает от вспышки смертелього коронавируса, она не может не поддаваться панике и страху за свое здоровье. Первые меры безопасности, которые приняла знаменитость, – осталась дома, чтобы избежать контакта с большим количеством людей и не ставить под угрозу самочувствие других.
Кроме того, Хайди Клум надеется, что это обычная простуда. Однако ради собственной безопасности она хотела пройти тест на заболевание коронавирусом. Она обратилась в две клиники, но попытки оказались тщетными.
Надеюсь, у меня только обычная простуда. Однако я бы с удовольствием сдала тест на коронавирус, но его здесь просто не делают. Я обращалась к двум разным врачам, но они не смогли помочь в этом,
– отметила именитая модель.
Также Хайди Клум посоветовала своим фанатам оставаться дома, если они почувствовали малейшие проявления простуды.
Хайди Клум не смогла пройти тест на коронавирус / Screenshort / Instagram / @heidiklum
По состоянию на 14 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 5 429 человек. Общее количество инфицированных – 145 369 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 71 тысячи человек.
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