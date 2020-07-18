Индийская фотомодель и обладательница титула "Мисс мира 1994" Айшвария Рай заразилась коронавирусом на прошлой неделе вместе с 8-летней дочкой. Они лечились дома, однако из-за осложнения звездную маму госпитализировали вместе с девочкой.

На прошлой неделе одна из самых известных звезд Болливуда Айшвария Рай заразилась коронавирусом. Она заболела вместе со своей 8-летней дочерью Аарадхией Баччан после того, как COVID-19 обнаружили у ее мужа и свекра. 46-летняя модель и актриса лечилась дома, ведь болезнь протекала бессимптомно. Однако, как сообщает издание Times Of India, состояние звездной мамочки и девочки ухудшилось.

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Айшварию Рай и маленькую Аарадхию госпитализировали в одну из больниц Мумбаи, где уже находятся члены семьи Баччан. У мамы и дочки усложнилось дыхание и появилась одышка.

Раньше муж Айшварии Рай актер и продюсер Абхишек Баччан заявлял, что у него и его звездного отца Амитаба Баччана легкие симптомы коронавируса, а состояние их здоровья остается стабильным. Однако больные до сих пор находятся под наблюдением медиков в то время, как другие жители их семейного имения придерживаются двухнедельного карантина.

Коронавирус в Индии

Индия находится на третьем месте в мире по количеству инфицированных COVID-19. Ее опережают только США и Бразилия. Сейчас в стране более миллиона зараженных лиц и более 26 тысяч смертей. Болезнь распространяется стремительно, а система здравоохранения может быть перегружена.